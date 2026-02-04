Baní: hermanos de 13 y 19 años mueren al incendiarse su vivienda

Dos hermanos de 13 y 19 años de edad perdieron la vida al ser consumidos por un incendio que redujo a cenizas la vivienda donde dormían la noche del martes 3 de febrero.

Las víctimas de este fatal siniestro fueron identificadas como Lenny Castillo, de 13 años y su hermano mayor Aneudy de 19.

El incidente se produjo en el barrio Sagrado Corazón de Jesús, ubicado en el sector norte de esta ciudad sureña.

La vivienda, de zinc y madera, estaba localizada en un barrio de reciente formación en la zona periférica de esta ciudad, envuelta en todas las vulnerabilidades sociales y económicas que generan los cordones de la miseria.

Al lugar donde ocurrió el siniestro asistieron unidades del Cuerpo de Bomberos, 911, Cruz Roja, Policía Nacional, entre otras entidades de socorro, emergencias y servicios de seguridad.

Según vecinos, el fuego fue tan intenso que no ofreció posibilidades para tratar de socorrer a los jóvenes, sorprendiendo a los hermanos Castillo mientras dormían alrededor de las 5:00 de la madrugada.

Conforme a los distintos residentes del lugar, el hecho sucedió mientras los padres de ambos estaban en el hospital Nuestra Señora de Regla con un familiar que tenía una cita en este centro hospitalario.

El jefe de los Bomberos de la zona, coronel Caro, expresó que aún no tienen información sobre la causa del fuego, pero que durante la mañana de este miércoles podrían dar los detalles de la causa del siniestro.