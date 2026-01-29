Cultura anuncia Feria del Libro en región del Cibao

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, anunció la celebración de la primera Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026, un evento de alcance nacional que se desarrollará del 20 al 26 de abril en Santiago, con la participación activa de las 14 provincias del Cibao.

El anuncio fue realizado durante un encuentro efectuado en el Bar Moisés Zouain del Gran Teatro del Cibao, donde el funcionario destacó que la feria es el resultado de un esfuerzo conjunto entre el Gobierno, el sector privado y los actores culturales del Cibao, con el objetivo de fortalecer la vida cultural y literaria de la región.

“Estamos aquí para anunciar formalmente la primera entrega de la Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026, un evento que entendemos trascendente para la vida cultural del pueblo dominicano”, expresó Salcedo.

El ministro resaltó el papel determinante de la vicepresidenta Raquel Peña, a quien atribuyó un acompañamiento constante desde el inicio de los trabajos organizativos.

“Quiero reconocer el gran esfuerzo, el empeño y la atención que ha tenido la señora vicepresidenta para la realización de este evento”, manifestó el ministro de Cultura.

La feria tendrá como sede principal los jardines del Gran Teatro del Cibao, aunque su programación se extenderá a otros espacios culturales emblemáticos de Santiago, como el Centro Cultural Banreservas, el Centro León y el remozado Centro Cultural Ercilia Pepín, conformando una “ruta cultural” que permitirá ampliar su impacto.

Salcedo explicó que la agenda incluirá más de 100 actividades y que cada día estará dedicado a dos provincias del Cibao, garantizando así una representación equitativa de las expresiones culturales de toda la región.

Como parte de su dimensión histórica, la feria estará dedicada al presidente Ulises Francisco Espaillat, en ocasión del 150 aniversario de su gobierno constitucional, iniciado el 29 de abril de 1876.

La dedicatoria fue dispuesta mediante el Decreto 640-25, que instruye al Ministerio de Cultura a encabezar los actos conmemorativos. El ministro destacó que Espaillat representa valores como la decencia, la moral y la transparencia en la gestión pública, vigentes aún en la actualidad.

El evento coincidirá además con la celebración del Día Mundial del Libro, el 23 de abril, reforzando el protagonismo de la literatura como herramienta fundamental para la educación y el desarrollo de las presentes y futuras generaciones, sin dejar de lado otras manifestaciones culturales propias de la identidad cibaeña.

Finalmente, el ministro aseguró que se iniciará un recorrido por las 14 provincias del Cibao para integrar a todos los sectores culturales, garantizando un proceso democrático, abierto y participativo.

“Formalizamos la apertura de los trabajos para el desarrollo de la primera Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026, en beneficio de la cultura del Cibao y del pueblo dominicano”, concluyó.

Entre los pormenores anunciados figura la instalación de un gran pabellón central, en el que estarán representadas de forma equitativa las 14 provincias participantes.

Cada territorio contará con días previamente establecidos para destacar su identidad, tradiciones y aportes culturales, y la programación incluirá dedicatorias especiales a dos provincias por día, con énfasis en valores históricos, patrimoniales y sus principales figuras.

Otros espacios en los que se desarrollarán las más de cien actividades programadas son el Centro León, el Centro Cultural Banreservas y el Centro de la Cultura de Santiago Ercilia Pepín.

De igual modo, se adelantó que la feria dará visibilidad a iniciativas culturales impulsadas desde el Senado de la República, mediante una agenda conjunta con las oficinas senatoriales de las provincias, como parte de un esfuerzo por fortalecer el vínculo entre cultura, territorio y gestión legislativa.

La edición 2026 de la Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao estará dedicada a Ulises Francisco Espaillat con motivo del bicentenario de su nacimiento.