Condiciones climáticas en EEUU provocan cancelaciones y retrasos de vuelos en Aeropuerto del Cibao

Las condiciones climáticas adversas que afectan el noreste de los Estados Unidos han provocado la cancelación de al menos seis vuelos y retrasos prolongados en varias operaciones desde y hacia el Aeropuerto Internacional del Cibao, este domingo 25 de enero, impactando a cientos de pasajeros.

Las afectaciones se concentran principalmente en las rutas que conectan Santiago con las ciudades de Nueva York, Newark y Boston, destinos que permanecen bajo una tormenta invernal caracterizada por acumulación de hielo, nieve y fuertes ráfagas de viento.

De acuerdo con el monitoreo de las operaciones aéreas, fueron cancelados los vuelos B6 236 de JetBlue y UA 1746 de United Airlines con destino a Nueva York, así como sus correspondientes vuelos de llegada B6 237 y UA 1618.

En la ruta Santiago–Boston, también quedaron sin efecto los vuelos B6 1530 (salida) y B6 893 (llegada), lo que limitó por completo la conexión con esa ciudad durante la jornada.

A estas cancelaciones se suman retrasos superiores a las tres horas en vuelos operados por Spirit y Delta Airlines, situación que ha obligado a los pasajeros a reorganizar itinerarios y conexiones posteriores.

Fuentes del sector aeronáutico explican que las interrupciones no responden a fallas operativas locales, sino a las restricciones impuestas en aeropuertos estadounidenses como JFK, Newark y Logan, donde la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó paradas temporales en tierra como medida de seguridad ante el mal tiempo.

Debido a que estas rutas funcionan bajo un esquema de ciclo cerrado, en el que las aeronaves que aterrizan desde Estados Unidos son las mismas que deben regresar, la suspensión de despegues en el norte impidió la disponibilidad de aviones en la terminal del Cibao.

Mientras tanto, pasajeros afectados esperan confirmaciones de reprogramación por parte de las aerolíneas, algunas de las cuales han informado que los próximos espacios disponibles podrían extenderse hasta mediados de la próxima semana.

Especialistas recomiendan verificar el estatus del vuelo a través de las plataformas digitales oficiales antes de acudir al aeropuerto, a fin de evitar aglomeraciones innecesarias.