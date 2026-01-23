Mujer en estado crítico luego de recibir 42 estocadas y perder su bebé

La agresión que dejó a una joven de 23 años en estado crítico de salud y provocó la pérdida de su embarazo de cuatro meses no fue un hecho aislado, sino la culminación de un historial de violencia constante, según relató la hermana de la víctima, Amandi Muñoz.

La víctima, Zenaida Muñoz, permanece ingresada en el hospital José María Cabral y Báez, donde fue sometida a una cirugía de emergencia tras recibir múltiples heridas, presuntamente a manos de su expareja, Alex Valler, quien se encuentra prófugo.

Amandi explicó que su hermana acudió a la vivienda del supuesto agresor para solicitarle dinero, con el fin de realizarse una sonografía relacionada con su embarazo.

“Ella fue a la casa de él a buscar un dinero para hacerse las sonografías. En lo que yo pude sacarle la información, porque apenas podía hablar, ella me explicó cómo fue que pasó todo”, relató.

De acuerdo con su testimonio, el ataque ocurrió dentro de una habitación, donde el agresor la hirió de forma reiterada.

“Él le dio las puñaladas en la habitación. Ella le decía que ya no aguantaba más, que ya no podía más, y aun así él siguió. Le dio 42 puñaladas”, afirmó.

Producto de las heridas, Zenaida perdió el embarazo de cuatro meses, el cual, según su hermana, era fruto de la misma relación.

“A raíz de la golpiza y las heridas, ella perdió un embarazo de cuatro meses. Estaba embarazada de él”, señaló.

Amandi Muñoz aseguró que su hermana vivía bajo un patrón de violencia física y psicológica constante, situación que incluso había afectado su salud mental en el pasado.

“Él ya estaba acostumbrado a darle golpes. La llevó a un extremo que ella estaba mal mentalmente. Ella pasó por un proceso, se rehabilitó, y aun así volvió a pasar por esto”, explicó.

Indicó que la familia se oponía a la relación desde hacía tiempo.

“Mi mamá no quería que ella estuviera con ese hombre porque siempre la maltrataba. Eso era constante”, dijo.

Zenaida es madre de un niño de siete años, quien también fue testigo indirecto de los episodios de violencia, según su hermana.

Tras cometer la agresión, el presunto atacante huyó y hasta el momento las autoridades no han logrado dar con su paradero.

“Él anda prófugo. Lo hemos publicado por todos los lados, porque queremos dar con su paradero”, afirmó Amandi.

El caso vuelve a poner en evidencia la persistencia de la violencia ejercida por parejas y exparejas contra mujeres jóvenes, muchas de ellas madres, y las graves consecuencias físicas, emocionales y familiares que deja este tipo de agresiones.