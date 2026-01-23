LLUVIA
Indomet: Vaguada provoca aguaceros y ráfagas de tiempos en varias provincias
De acuerdo con el más reciente boletín de Indomet, se espera para esta tarde aguaceros moderados a fuertes en Monte Plata, Santo Domingo, San Cristóbal, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Peravia, Azua, San Juan, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón Elías Piña.
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) indicó que el parte del país sufrirá de aguaceros, así como posibles ráfagas de viento y tronadas, por los efectos de una vaguada.
Por esto, recomendaron a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales, por la posibilidad de que ocurran inundaciones urbanas o rurales repentinas en zonas vulnerables.
Asimismo, instaron a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones que laboran en la costa Atlántica, desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta Cabo Francés Viejo (María Trinidad Sánchez), permanecer en puerto, debido a ráfagas de viento y olas peligrosas.
Sin embargo, para el resto del perímetro costero atlántico, recomendaron navegar con precaución, sin aventurarse mar adentro.