Indomet: Vaguada provoca aguaceros y ráfagas de tiempos en varias provincias

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) indicó que el parte del país sufrirá de aguaceros, así como posibles ráfagas de viento y tronadas, por los efectos de una vaguada.

De acuerdo con el más reciente boletín de Indomet, se espera para esta tarde aguaceros moderados a fuertes en Monte Plata, Santo Domingo, San Cristóbal, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Peravia, Azua, San Juan, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón Elías Piña.

Por esto, recomendaron a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales, por la posibilidad de que ocurran inundaciones urbanas o rurales repentinas en zonas vulnerables.

Asimismo, instaron a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones que laboran en la costa Atlántica, desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta Cabo Francés Viejo (María Trinidad Sánchez), permanecer en puerto, debido a ráfagas de viento y olas peligrosas.

Sin embargo, para el resto del perímetro costero atlántico, recomendaron navegar con precaución, sin aventurarse mar adentro.