Abinader no asiste a misa en el Día de Nuestra Señora de la Altagracia por virus gripal

El presidente Luis Abinader no asistió este miércoles a la eucaristía de acción de gracias por el Día de Nuestra Señora de la Altagracia, debido a un virus gripal.

La información fue ofrecida por la primera dama Raquel Arbaje y la vicepresidenta Raquel Peña, quienes han asistido a la eucaristía.

La Santa Misa se celebra en la Basílica Higüey y es presidida por el monseñor Jesús Castro Marte.

El presidente Abinader ha sido un asiduo visitante del templo católico, especialmente durante la conmemoración del Día de Nuestra Señora de la Altagracia, e incluso mucho antes de ser jefe del Estado.

La celebración de este 21 de enero coincide con reparaciones y obras importantes en los alrededores de la Basílica para mejorar el turismo religioso, según constató Listín Diario.

Miles de feligreses se han desplazado a Higüey, al este del país, para participar en los actos por el Día de Nuestra Señora de la Altagracia.

Las autoridades han desplegado un amplio operativo preventivo que incluye miles de voluntarios para evitar resguardar la vida de los feligreses.

A la Santa Misa también han asistido el expresidente de la República, Hipólito Mejía; el ministro de Defensa, teniente general Carlos Fernández Onofre; el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía.