Se entrega hombre que mató a la adolescente de 16 años en Ocoa

Villar Cabrera acudió a la 36 Compañía de la Policía Nacional en Ocoa, junto al alcalde Fernando Castillo y de su tío Wellington Cabrera.

Willy OrtízSan José de Ocoa 

Raudin Gregorio del Villar Cabrera (a) Sandy se entregó la noche del lunes a la Policía, por la muerte a puñaladas de su pareja sentimental, Awilda Encarnación, de 16 años de edad.

Villar Cabrera acudió a la 36 Compañía de la Policía Nacional en Ocoa, junto al alcalde Fernando Castillo y de su tío Wellington Cabrera. 

El verdugo había huido de la escena del crimen ocurrido la mañana del lunes y se entregó en horas de la noche.

La adolescente, ultimada a puñaladas, fue descrita como una joven muy trabajadora.

El hombre justificó  la muerte de la joven con la expresión: "A veces uno hace las cosas que llegan de imprevisto, a cualquiera le pasa".

Mientras la familia pierde a una jovencita de apenas 16 años. 

