Continúa búsqueda de Brianna Genao, a 15 días de su desaparición

A 15 días de la desaparición de la niña de 3 años, Brianna Genao, en la comunidad Barrero, municipio Imbert, en Puerto Plata, las autoridades aseguraron ayer que la búsqueda de la menor continuará con más refuerzos y más fuerza.

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, dijo que “ante un hecho de esta naturaleza, la prioridad de todas las autoridades, hoy con más fuerza que nunca, es seguir la búsqueda y las investigaciones hasta encontrar a esta niña Brianna”.

Asimismo, estableció que seguirán ampliando el perímetro de búsqueda, desde la casa de la bisabuela del infante, donde fue vista por última vez.

Pesqueira aseguró que la búsqueda de la niña Brianna se mantiene con el mismo empeño que desde el primer día y que, además, los esfuerzos han sido redoblados en los últimos días.

Agentes del FBI y el procurador adjunto Wilson Camacho durante la búsqueda de la niña Brianna Genao.Onelio Domínguez

“Podemos decir que se han redoblado los esfuerzos con la integración del cuerpo del FBI”, dijo, destacando además el trabajo conjunto encabezado por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, junto a las distintas autoridades que participan en el operativo.

Informó que las labores continúan desarrollándose con normalidad, pese a que este miércoles uno de los integrantes de los cuerpos de búsqueda presentó una situación de salud.

“Tenemos conocimiento de que un miembro del personal que integra la búsqueda tuvo un inconveniente de salud, fue atendido en el lugar y posteriormente trasladado a un centro de salud para su seguimiento”, explicó el vocero, aclarando que en ningún momento se afirmó que se tratara de un miembro del FBI.

la desaparición

El pasado 31 de diciembre de 2025, alrededor de las 5:00 de la tarde, la niña Brianna Genao, de tres años, fue vista por última vez jugando con otros niños en una vivienda de dos niveles de color verde, en la comunidad de Barrero. Ese mismo día fue reportada oficialmente como desaparecida.

Al día siguiente, 1 de enero de 2026, en horas de la tarde, los equipos de búsqueda localizaron una zapatilla rosada de la niña en las ruinas de una vivienda a poco más de 100 metros del lugar donde fue vista por última vez, lo que se integró a la investigación.

La niña Brianna Genao tien seis días desaparecida.Listín Diario

A cinco días de la desaparición, las brigadas realizaron búsqueda con el apoyo de cuatro unidades de agentes caninos (perros entrenados).

El 7 de enero, la Policía Nacional dijo que había aumentado la cantidad de personas en las brigadas, y al menos cinco personas fueron detenidas con fines de investigación, incluyendo dos hombres identificados como Reyes Rosario y Rafael Reyes Rosario (Papito), trasladados a interrogatorios.

Para el 8 de enero, una fuente de Listín Diario indicó que dos tíos de la niña, Reyes y Rafael (Papito) Rosario, habrían confesado ante las autoridades haberla asesinado, y que enterraron el cadáver, aunque no recordaban dónde.