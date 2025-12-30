Ponen a disposición de la justicia a un oficial de la Policia por muerte de un joven en Santiago

La Policía Nacional informó que fue suspendido de sus funciones y puesto a disposición del Ministerio Público un agente de la institución, tras verse involucrado en el incidente en el que perdió la vida el joven Miguel Ángel Miranda Flete, de 23 años, ocurrido durante una intervención policial realizada el jueves 25 de diciembre, en el sector Pekín, de la ciudad de Santiago de los Caballeros.

Se trata del segundo teniente Vicente Encarnación Jersin quien es investigado en relación con las circunstancias en las que se produjo el disparo que ocasionó la muerte del referido ciudadano.

La institución recordó que el fallecimiento del joven se produjo el 29 de diciembre de 2025, mientras recibía atenciones médicas, a consecuencia de una herida por proyectil de arma de fuego en la cabeza, conforme a certificación médica oficial.

La víctima había permanecido ingresado en distintos centros de salud desde el día del hecho.

El incidente se produjo cuando miembros de la Policía Preventiva realizaban labores de disuasión de una fiesta clandestina en la vía pública, contexto en el que se registró una situación irregular, resultando además herido un oficial policial.

No obstante, las circunstancias específicas relacionadas con el uso del arma de fuego quedaron bajo investigación del Ministerio Público, órgano competente para determinar posibles responsabilidades.