Hombre resulta muerto en medio de discusión en el municipio de El Factor

Un hombre perdió la vida en medio de una discusión con otro, durante un incidente registrado en el municipio de El Factor, en la provincia María Trinidad Sánchez, la noche del 24 de diciembre de 2025.

La víctima fue identificada como Juan Melvin Salomón Frometa, quien residía frente a la cabaña El Cherry, en el kilómetro 5 de Nagua, en unas habitaciones de la zona.

Según informaciones preliminares, el conflicto se habría originado por una supuesta conexión irregular de un cable de energía eléctrica, lo que provocó una acalorada discusión entre ambos involucrados.

El presunto agresor es Daniel Torres Rodríguez, quien, de acuerdo con versiones ofrecidas, desde horas tempranas del mismo día había advertido a Melvin que “le iba a dar problemas”. Trascendió además que ambos ya habían sostenido discusiones en días anteriores.

Daniel Torres Rodríguez, presunto agresor.Fuente externa

La situación se tornó fatal en horas de la noche, cuando volvieron a enfrentarse y, presuntamente, ambos sacaron armas blancas, resultando Melvin herido de una estocada que le provocó la muerte de manera instantánea.

Tras el hecho, Daniel Torres Rodríguez se encuentra prófugo, mientras que agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) de la Policía Nacional mantienen detenidos a dos hermanos del sospechoso, con fines de investigación.

Las autoridades continúan las indagatorias para esclarecer el caso y dar con el paradero del presunto responsable.