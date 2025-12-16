Embajadora Leah Francis Campos visita Central Romana Corporation

La embajadora de los Estados Unidos en el país, Leah Campos, visitó las operaciones azucareras de Central Romana Corporation, siendo esta su primera visita oficial a una empresa del sector privado en el país.

“La relación económica entre los Estados Unidos y la República Dominicana se fortalece cuando existe diálogo directo y cooperación basada en hechos. Central Romana es un actor clave dentro de esa relación, y conocer de primera mano sus operaciones y su impacto social reafirma la importancia de trabajar juntos como socios estratégicos para el desarrollo económico de ambos países”, destacó la diplomática.

La agenda de trabajo inició con una presentación corporativa sobre las operaciones de la empresa, su diversificación en el sector agroindustrial, manufactura, servicios, turismo y bienes raíces, así como sus buenas prácticas de responsabilidad social.

Durante su recorrido, Campos visitó el ingenio azucarero, donde conoció sobre los aspectos técnicos del proceso productivo y operativo para la producción de azúcar de caña.

Además, la delegación visitó las comunidades agrícolas de la empresa, donde la diplomática estadounidense caminó los bateyes y visitó escuelas, viviendas y subcentros médicos que forman parte de la infraestructura de compromiso social de Central Romana, interactuando con los residentes en dichas comunidades.

Asimismo, observó el corte de la caña mediante el uso de cosechadoras mecánicas, cuyos equipos de última generación han permitido automatizar hasta un 55% de la cosecha.

La visita incluyó un recorrido por el Centro Médico Central Romana, donde la embajadora Campos conoció las áreas de especialidad, el personal clínico y los servicios de salud que ofrece dicho centro a los empleados, sus familiares, y residentes de La Romana y comunidades vecinas.

Por igual, visitó la Escuela Abraham Lincoln, cuya matrícula de estudiantes la integran en un 94% los hijos de los trabajadores y empleados de la compañía, así como la Escuela MIR Esperanza, que opera Fundación MIR, de la cual Central Romana es uno de los principales patrocinadores para auspiciar los programas educativos y sociales que desarrollan.

La embajadora Campos estuvo acompañada de una comitiva integrada por representantes del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). Fue recibida en Central Romana por su presidente José Fanjul Jr., junto a los vicepresidentes ejecutivos Ramón Menendez, Eduardo Martínez-Lima y Leo Matos.