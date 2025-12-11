Mujer muere al caer de un quinto piso de edificio en Santiago
Una mujer falleció la mañana de este jueves, tras caer desde el quinto piso del edificio de su residencia, en el sector Villa Olga, provincia Santiago.
De acuerdo a datos extraoficiales, la mujer, quien no ha sido identificada, tenía tres hijos y vivía con una de ellas.
Aproximadamente a las 7:45 de esta mañana, el estruendo del golpe alertó al seguridad del residencial Bosque Grande 11, quien llamó a la Policía al ver el cuerpo de la mujer tendido en el piso.
Una patrulla de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), llegó al lugar a las 8:15 a. m., mientras que el médico legista del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) realizó el levantamiento del cadáver pasada las 9:00 de la mañana.
Las autoridades investigan las razones que pudieron causar este incidente.