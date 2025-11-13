La IX Feria de emprendedores llega a Santiago

La lX Feria de Emprendedores dirigida por el ministro de Turismo, David collado, inició ayer en Santiago para impulsar los proyectos de jóvenes emprendedores.

Esta novena edición de la feria, presentada en Ágora Center, es la primera celebrada en esta ciudad, en la cual 50 pequeños negocios de diversas áreas están presentes compietiendo por el premio “Pepín Corripio al Emprendedor Dominicano”.

De entre esos participantes seleccionarán un primer lugar ganador de 1,000,000 de pesos; un segundo lugar ganador de 500,000 pesos y un tercer lugar con un premio de 300,000 pesos.

Los ganadores de esta feria tendrán la oportunidad de tener una reunión individual con el empresario José Luis Corripio Estrada (Pepín), con la presencia de los empresarios Ligia Bonetti, Juan Vicini, José Classe y Manuel Estrella .

El ministro de Turismo, David Collado, expresó lo difícil que es en el país poder impulsar un nuevo negocio.

“Es extremadamente difícil sacar un pequeño negocio hacia delante en República Dominicana, se ha avanzado, pero todavía tenemos asignaturas pendientes para lograr estas facilidades”.

Asimismo, informó que seguirán motivando el espíritu emprendedor al tiempo que llamó a los legisladores para que analicen la ley de emprendedores. “Yo hago un llamado a los legisladores para que analicen y estudien la ley de emprendedores 88-3 para que esta ley también vea la parte donde jóvenes emprendedores tengan la oportunidad de ser financiados por las grandes empresas del país”.

De su lado, la empresaria Ligia Bonetti, durante su presencia en el acto, manifestó su apoyo hacia los nuevos emprendedores y expresó su orgullo por estar en Santiago.

“Esto es una gran oportunidad para los jóvenes que esperamos sea aprovechada. Aquí hay de todas partes del país y nos sentimos muy acogidos por Santiago y agradecemos de estar aquí por primera vez en esta novena feria de emprendedores”, dijo Bonetti.

La empresaria también destacó que a pesar del apagón nacional lo más importante es resaltar a los 50 jóvenes que dijeron presente en este lugar exhibiendo sus ideas.

“Yo creo que el país tiene que resolver los problemas estructurales que tiene, la energía eléctrica sigue siendo uno como lo es la educación, la salud; pero yo creo que hoy lo más importante es hablar de cómo 50 jóvenes hoy dijeron presente en esta en este lugar, en este mall para exhibir sus ideas, sus sueños y a tratar de hacerlo realidad”.

De igual forma Collado indicó que toda la tarde estarían pasando escuelas y universidad por la feria, expresando que “la manera más fácil de un país desarrollarse y salir hacia adelante es dándole oportunidades a los emprendedores, creando nuevos negocios para que estos creen nuevos empleos”.

