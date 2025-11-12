En el marco del Día Nacional del Emprendedor, la Feria de Emprendedores otorgó un reconocimiento a los empresarios José Luis “Pepín” Corripio Estrada, Frank Rainieri y Ligia Bonetti, por sus valiosos aportes al desarrollo económico y social de la República Dominicana, así como por su ejemplo inspirador para las nuevas generaciones de emprendedores.

Al dar inicio a la IX Feria de Emprendedores en el Hotel Embajador de la capital, el presidente de la organización, David Collado, pronunció las palabras de bienvenida e invitó a la juventud a vivir, soñar y arriesgarse.

Collado manifestó estar convencido de que el mundo es de los osados y que la juventud debe sacar su espíritu emprendedor, fabricar su propia puerta y salir hacia adelante. “Siempre va a haber incertidumbres, siempre va a haber momentos de dificultades donde hay que sacar ese coraje, ese espíritu emprendedor, y siempre le digo a los jóvenes, que si al salir a buscar sus sueños tocan una puerta y no se abre, toquen otra y si no se abre, toquen otra”.

Feria Emprendedores reconoce a Pepín Corripio, Frank Rainieri y Ligia Bonetti por sus aportes al desarrollo nacional.Víctor Ramírez/ LD

Al referirse a los homenajeados, el presidente de Emprendedores destacó de Corripio Estrada su apoyo constante al espíritu emprendedor; de Ligia Bonetti resaltó su liderazgo generacional e innovación al frente del Grupo SID, mientras que reconoció la visión de desarrollo de Frank Rainieri.

“Aprendí de un emprendedor que está aquí presente, de Pepín Corripio; que la suerte es aquello que pasa por la casa de cada uno de nosotros a las 6:00 de la mañana y si nos encuentra durmiendo, sigue de largo”, citó el también ministro de Turismo.

Collado apuntó que la sociedad está obligada a crear legados para dejar un sueño a la juventud, por lo que enfatizó que es ineludible “proteger e impulsar el legado de hombres y mujeres de bien, el legado de hombres que se han dedicado a trabajar con esfuerzo, con sacrificio, con determinación, con empeño, con entrega para crear una trayectoria”.

Como parte del acto, los homenajeados ofrecieron una charla magistral titulada “De emprendedores a emprendedores”, en la que compartieron sus experiencias, retos y aprendizajes con más de 200 estudiantes universitarios de término.

La charla estuvo moderada por la periodista Alicia Ortega y el rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), padre Secilio Espinal.

En su intervención, el presidente de Grupo Corripio, José Luis “Pepín” Corripio Estrada reflexionó sobre cómo su trayectoria y crianza familiar han sido fundamentales para el éxito, al subrayar la importancia de una educación basada en la realidad y el trabajo duro.

“Yo considero que una de las claves importantes que hemos tenido, ha sido el poder decir que fuimos enseñados en la realidad de la vida y sin pretensiones”, indicó el empresario.

Asimismo, agradeció a la audiencia y destacó que el agradecimiento es una cualidad esencial infinita, e importante en la vida.

En tanto que, el presidente de Grupo Punta Cana, Frank Rainieri, compartió anécdotas sobre sus inicios, y cómo en un principio creía que el futuro del país radicaba en la agricultura, hasta que encontró la oportunidad en el turismo.

El empresario resaltó que la visión fue crucial para el desarrollo de lo que hoy en día es un polo turístico del país, sin descartar que el “emprendedor debe comenzar conociendo sus realidades”.

“Ese sueño, esa visión tiene que hacerse con los pies en la tierra”, expresó Rainieri, quien agregó que algo clave también es la perseverancia.

Ante esto ejemplificó sus inicios en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, el cual recibió solo 2,686 pasajeros en su primer año, mientras que hoy en día se esperan 5.6 millones para este 2025.

“Recuerden que visión, perseverancia y trabajo son tres palabras claves y yo siempre concluyo diciendo: En mi caso, el de allá arriba que me ha guiado y me recuerda si debo doblar a la derecha o debo doblar a la izquierda. Sigan trabajando duro, son la nueva generación, tienen todo el camino por andar”, expresó.

Mientras la empresaria Ligia Bonetti habló de su trayectoria profesional y de su rol actual como presidenta ejecutiva de una empresa familiar.

Al dirigirse a los jóvenes, Bonetti recomendó no compararse, y tomar decisiones según el corazón y la mente.

“Lo más difícil en esta vida es no compararse y yo creo que de las cosas que yo pude hacer desde pequeña era no compararme con nadie. Tomar decisiones de acuerdo a lo que te desea tu corazón, lo que te dice tu mente y echar adelante, no importa el desafío”, exhortó.

La empresaria invitó a los presentes a tener humildad para escuchar a los demás, y rodearse de personas que sumen. “Los que te rodean tienen mucho que ver con las posibilidades que tú tienes para llegar. Así que rodéate de gente que te sume, que te ayude y que crea en ti”.

“Yo no creo en la suerte porque la suerte sencillamente oculta la realidad de cómo es el mundo. Yo creo que la suerte es la excusa que la mayor parte de la gente usa para criticar o decir por qué le llegó el éxito a alguien o por qué no le llegó a sí mismo, y lo que no se ve cuando se habla de la palabra suerte, son los sacrificios, son las horas de preocupación y las lágrimas que uno tiene que botar”, concluyó.

Los empresarios invitaron a los jóvenes a cultivar una mentalidad innovadora y a asumir el emprendimiento como un motor de cambio y progreso para la nación.

La Feria Emprendedores 2025 se inaugurará oficialmente este miércoles 12 de noviembre en Ágora Mall de Santiago de los Caballeros, con la participación de decenas de proyectos innovadores que competirán por el Premio José Luis Corripio Estrada, galardón que busca reconocer la creatividad, sostenibilidad y potencial de crecimiento de los nuevos emprendimientos dominicanos.

El evento, que se hace por novena edición, siendo la primera hace 20 años con el señor José Luis Corripio Estrada, se ha consolidado como una de las principales plataformas de impulso al talento joven en el país, reunirá durante dos días a universidades, empresas, instituciones públicas y privadas comprometidas con el fortalecimiento del ecosistema emprendedor dominicano.