Codevi reanuda trabajos y Gobierno haitiano detiene retención de impuestos a empleados

La zona franca Codevi reanudó sus operaciones el día 15 del presente mes según una fuente, donde más de 10 mil haitianos retornaron a sus puestos de trabajos luego de que los abandonaran durante una protesta por la retención de impuestos a su salario.

Una fuente dijo a este medio que el Gobierno de Haití exoneró por el momento la retención de impuestos a los trabajadores haitianos en Codevi, información que tranquilizó a los manifestantes extranjeros quienes habían rechazado las nuevas disposiciones fiscales.

El parque industrial desde un principio había informado que reafirmaba su compromiso con el respeto a los derechos de sus trabajadores, la paz laboral y el desarrollo sostenible de la región, y que han mantenido un diálogo constante con todas las partes involucradas para garantizar la estabilidad operativa y social de la zona franca.

La zona franca Codevi está ubicada en Juana Méndez, localidad que hace frontera con Dajabón, el parque industrial es un importante centro de empleo en la región norte de Haití, su función principal es la producción de bienes textiles destinados principalmente a la exportación.