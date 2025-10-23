Mercado binacional de Malpaso opera bajo lluvias

La provincia Independencia se encuentra este jueves bajo lluvia por los efectos asociados a la tormenta Melissa, fenómeno que se encuentra estacionario influyendo en el clima en el litoral sur de la República Dominicana.

Los aguaceros registrados hasta el momento han sido moderados, y con notable aumento en la mañana de este jueves.

El clima provocado por las lluvias, influyó en una nula asistencia de los escolares a los diferentes centros educativos públicos y privados en toda la provincia, así como centros de trabajo -públicos y privados- estuvieron funcionando con normalidad, a pesar del clima carnetizado por los aguaceros.

Bajo la incidencia de las precipitaciones, operó este jueves la Feria Binacional en el paraje Malpaso en Jimaní, según comprobaron reporteros de LISTÍN DIARIO.

Desde la mañana, decenas de vehículos de diferentes tipos fueron conducidos a Malpaso con los productos que se ofertan en la frontera.

Se observaron camiones y camionetas llevando productos agrícolas como plátanos, guineos, cocos, huevos y otros artículos que son vendidos en el lugar.

Decenas de almacenes y pequeños negocios abrieron para dar vida al mercado que se realiza cada lunes y jueves en la frontera por Jimaní.

En relación al tiempo, las autoridades exhortaron a los residentes en zonas vulnerables a mantenerse atentos ante posibles crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas.

Los organismos de emergencia, por su parte, continúan en alerta y han dispuesto equipos de monitoreo en los puntos más afectados.

Hasta el momento, no se han registrado daños mayores ni personas desplazadas, aunque las autoridades recomiendan precaución ante la posibilidad de que las lluvias se prolonguen durante las próximas horas cómo indican las predicciones meteorológicas.