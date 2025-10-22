El Intabaco proyecta sembrar 160 mil tareas de tabaco

El director del Instituto del Tabaco de la República Dominicana (INTABACO), Iván Hernández Guzmán, destacó que la industria tabacalera nacional vive uno de sus mejores momentos gracias al compromiso del Gobierno y de los productores.

Así lo destacó el funcionario, al dejar ayer iniciada la Cosecha Tabacalera 2025-2026, que contempla la siembra de más de 160 mil tareas de tabaco en 29 zonas productivas distribuidas en 15 provincias del país.

Hernández Guzmán explicó que esta nueva jornada agrícola permitirá producir más de 400 mil quintales de tabaco, entre las variedades Criollo, Andullo, Havanensis y Olor Dominicano, además de tabacos cultivados para capas, consolidando la posición del país como líder mundial en la exportación de cigarros premium.

“El presidente Luis Abinader nos ha dado la oportunidad de continuar fortaleciendo esta industria, coordinando acciones conjuntas con los ministerios de Agricultura, Industria y Comercio, el Banco Agrícola, las asociaciones Procigar y Adocitab, y los pequeños y medianos productores”, expresó Hernández Guzmán.

Aseguró que el Intabaco trabaja de forma integral en la asesoría técnica, capacitación, comercialización y financiamiento de los productores, además de impulsar la formación de mano de obra calificada a través de la Escuela Tabacalera Hipólito Mejía.

El funcionario subrayó que “si hoy la industria del tabaco produce más de 131 millones de cigarros premium y 8,000 millones de cigarros mecanizados al año, con presencia en más de 140 países, es gracias al esfuerzo de los hombres y mujeres que sostienen este sector con sus manos y corazones”.

Durante el acto de apertura, realizado en la comunidad de Jacagua, provincia Santiago, participaron también el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y presidente de la Mesa del Relanzamiento del Tabaco, Víctor –Ito– Bisonó; el director del Banco Agrícola, Fernando Durán; y el viceministro de Agricultura, Eulalio Ramírez, entre otras autoridades.

Bisonó resaltó que la producción y exportación de tabaco dominicano ha crecido más de un 25% desde 2019, pasando de 278,634 a más de 330,000 quintales al año, y que las exportaciones superan actualmente los 1,340 millones de dólares.

Se destacan entre las variedades, Criollo, Andullo, Havanensis y Olor Dominicano.Listín Diario

“El presidente Abinader ha asumido la industria tabacalera como una prioridad nacional por su impacto económico y por ser la principal generadora de empleos en las zonas francas, con más de 38 mil puestos directos y más de 110 mil en total”, puntualizó

De su lado, el director del Banco Agrícola informó que el gobierno ha otorgado más de 1,400 millones de pesos en financiamientos a los productores, mientras que el viceministro Ramírez recordó que el tabaco es el tercer producto más exportado del país, solo superado por el oro y los insumos médicos.

Entre los asistentes figuraron la gobernadora de Santiago, Rosa Santos; la empresaria y dirigente política Sonia Guzmán; los alcaldes César Álvarez (Villa González), Noel Peralta (Navarrete) y Carmen López (La Canela); además de representantes académicos y empresariales del sector.

producción y variedades

En la actualidad, la República Dominicana cuenta con 160 empresas procesadoras, 29 zonas tabacaleras en 15 provincias y una producción anual superior a los 330 mil quintales.

Las principales zonas de cultivo se ubican en Santiago (51% del total), Valverde, Monte Cristi, Espaillat, San Juan, Azua y Monseñor Nouel, mientras que las provincias manufactureras más destacadas son Santiago, La Romana y Puerto Plata.

El país produce cinco tipos de tabacos con 21 variedades, entre ellos Olor Dominicano, Havanensis, Criollos Locales y Tabacos Introducidos o de Capas, lo que mantiene a la República Dominicana como referente mundial en calidad y tradición tabacalera.