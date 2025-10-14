Inauguran muelle turístico de Miches

Con una inversión de más de 51 millones de pesos, el ministro de Turismo, David Collado, reconstruyó el muelle turístico de Miches, un municipio enclavado en la región Este.

La reconstrucción total del muelle turístico, destrozado por el huracán Fiona, se convierte ahora en el principal motor de embarque y desembarque para lanchas y catamaranes, marcando un punto de inflexión en el desarrollo económico y turístico de El Seibo.

La obra, destruida tras el paso del huracán Fiona por el país en septiembre de 2022, impactará directamente en el desarrollo del turismo y la economía de este nuevo y floreciente destino de la costa este.

Collado destacó que la entrega del muelle reconstruido es un paso de avance clave para el desarrollo turístico de Miches, un destino con un crecimiento ascendente.

Antes y después de la reconstruccion del muelle de MichesMinisterio de Turismo

“Con la entrega de este reconstruido muelle damos otro paso de avance para fortalecer este hermoso destino de Miches, lo que tendrá un impacto directo en su economía como fuente generadora de riquezas y empleos en toda la zona”, afirmó el ministro.

Este muelle servirá para el embarque y desembarque de lanchas y catamaranes, constituyendo una propuesta fundamental para el desarrollo turístico que requería la comunidad.

La reconstrucción del muelle forma parte de las acciones del Ministerio de Turismo (MITUR) y el Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas (CEIZTUR), orientadas a fortalecer la infraestructura portuaria-turística del país.

El nuevo muelle no solo recupera el espacio perdido, sino que incorpora elementos estructurales metálicos y de madera tratada que garantizan resistencia, durabilidad y armonía con el entorno marino.

La estructura de la obra detaca por sus pilotes metálicos galvanizados, hincados y rellenos de hormigón estructural y estructura metálica principal y secundaria, compuesta por vigas tipo W16x36, W16x26 y W8x13.

También, de piso de madera tratada de pino americano cubriendo toda la pasarela principal, con barandas de protección de madera tratada y fijaciones de acero inoxidable; un gazebo central de 20’x20’, construido en madera estructural con cubierta de shingle asfáltico.

Muelle de MichesTurismo

El muelle también cuenta con un avanzado sistema de iluminación y electricidad diseñado para garantizar seguridad y visibilidad durante las horas nocturnas, además de realce estético-

El sistema incluye 20 postes de madera y luminarias tipo LED; el control es automático y eficiente, mediante fotoceldas y temporizadores y se aplicaron pinturas y recubrimientos protectores a todas las superficies metálicas y de madera expuestas al ambiente marino.

El muelle, ubicado en el litoral costero, tiene acceso directo al malecón, uno de los principales centros de recreación de comunitarios y turistas en la comunidad de Playa Arriba.

En el acto de inauguración estuvieron presentes la gobernadora Magslys Tabar de Goico, el senador Santiago Zorrilla, los diputados Valerio Leonardo (El Tío) y Grey Maldonado, así como la alcaldesa de Miches, Luz María Mercedes, entre otras autoridades locales.