Diego Forlán promueve el fútbol en República Dominicana

Diego Forlán brilló en el futbol continental y europeo por casi 20 años. Lo hizo en las ligas de

De Italia, Inglaterra y España, sobresaliendo como una estrella internacional.

El Ministro de Deportes,David Collado, le sirve de anfitrión en una visita de Forlan al país para promover el futbol. En su retiro, el uruguayo de 46 años también juega tenis internacional enla categoría correspondiendiente a su edad.

Este lunes Collado y Forlan compartieron un almuerzo con ejecutivos de medios y periodistas deportivos en un hotel de esta ciudad. Forlan respondió preguntas y conversó ampliamente sobre su pasado y del país.

Entre los ivntiados estuvieron el Ministro de Deportes, Kelvin Cruz, quien dio la bienvenida al visitante y resaltó la importancia del acontecimiento. También, Luisin Mejía, presidente de Centro Caribe Sport,Persio Maldonado, presidente de la Federación Dominicana de Tenis, Yanet Rivera, de la Federación de Fútbol, entre otros.

Collado, y Forlán destacaron los atractivos de República Dominicana como un destino ideal para el turismo deportivo en la región de Las Américas.

Al conversar con periodistas durante una visita a Santiago el funcionario destacó el trabajo que se está realizando por impulsar el turismo deportivo en el país, como parte de la diversificación de oferta turística dominicana.

La visita del astro suramericano a Santiago incluyó la participación en una clínica de fútbol realizada en el Estadio Cibao FC, donde más de 100 niños tuvieron la oportunidad de compartir con el histórico delantero.

El evento contó además con la asistencia de más de 500 padres y jóvenes en las gradas, quienes expresaron su admiración por el ídolo uruguayo.

Durante sus declaraciones, el exjugador manifestó su admiración por República Dominicana, destacando su belleza natural, hospitalidad y potencial para el deporte.

Comentó que esta es su tercera visita al país, y recordó con cariño su estancia en Miches en 2021, donde viajó junto a su familia, la cual quedó “enamorada del destino y de su gente”.

“Eventos como este fortalecen nuestra posición como un destino diverso, donde el deporte, la hospitalidad y el talento se unen para seguir atrayendo visitantes de todo el mundo”, expresó Collado.