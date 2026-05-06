Cierran estación de combustibles en Monte Cristi por vender gasolina de baja calidad por premium

Una estación de expendio de combustibles en el municipio de Castañuelas, provincia Monte Cristi, fue cerrada tras comprobarse mediante laboratorio que la gasolina que vendían como premium no cumplía con la calidad mínima requerida.

La clausura de la estación se llevó a cabo durante una inspección encabezada por técnicos del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), a través del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom), luego de una inspección en la que se tomaron muestras del combustible que vendían.

Ante este incumplimiento de los estándares de calidad requeridos, las autoridades procedieron de inmediato a la suspensión de las operaciones del establecimiento, dejando constancia de la acción en las actas correspondientes para los fines legales pertinentes.

Estas acciones permiten identificar y sancionar a personas físicas y jurídicas que operan estaciones de combustibles o tanques de almacenamiento de forma irregular, con fines de comercialización.