Fuertes marejadas provocan daños en Puerto Plata

Las autoridades evalúan los daños provocados por las fuertes marejadas que afectan la costa atlántica desde el viernes, en negocios de Sosúa y Cabarete y a un catamarán en Playa Dorada.

Los fuertes oleajes que se mantienen este sábado, provocando que se mantenga la bandera roja en el litoral, han provocado daños a restaurantes de Cabarete, y en Playa Sosúa a casetas y otros negocios.

De acuerdo al reporte de la Defensa Civil, cada uno de los propietarios están haciendo sus evaluaciones y las autoridades locales están dando el apoyo correspondiente a los mismos.

Whascar García, director provincial de la Defensa Civil, dijo que la Armada de la República Dominicana evalúa las condiciones del catamarán que sufrió un hundimiento en Playa Dorada, producto del mal tiempo.

Indicó que las condiciones de fuerte oleaje se mantienen, por lo que se mantiene la exhortación a la población a respetar la prohibición de baño en las playas del litoral.