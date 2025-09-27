Desbordamiento de río Masacre inunda viviendas en Juana Méndez y plantaciones de arroz en Dajabón

El desbordamiento del río Masacre producto de las fuertes lluvias por la incidencia de una onda tropical, inundó varias viviendas de la comunidad haitiana Juana Méndez y también fincas sembradas de arroz en la provincia Dajabón.

Pese a los daños que ocasionó la inundación en Juana Méndez, las autoridades haitianas no han reportado víctimas ni desaparecidos. También se desconoce los daños que pudo haber sufrido la toma del canal haitiano que construyeron civiles sobre el río Masacre.

El desbordamiento del afluente en Dajabón provocó que varias tareas de productores sembradas del cereal quedaran bajo agua.

Los agricultores de la zona hicieron un llamado al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) para que repare los muros de contención dañados, a fin de evitar daños y pérdidas mayores.

El productor Ramón Pichardo dijo que esta ha sido una de las crecidas más grande que ha tenido el río Masacre este año, por lo que ha inundado muchas parcelas de productores agrícolas.

El agricultor Daniel Díaz también advirtió que si continúan las lluvias, aumentarán los daños, ya que el desbordamiento del Masacre provocó la inundación de varias parcelas sembradas de arroz.

Por la incidencia de la onda tropical los organismos de socorro de Dajabón se mantienen en alerta ante cualquier emergencia.