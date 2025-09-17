Aumentan en un 20 % las reclamaciones por alta facturación eléctrica en Santiago, según Protecom

La Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad (Protecom) en Santiago reportó un incremento en las reclamaciones de usuarios por alta facturación del servicio energético en los últimos dos meses, alcanzando un aumento estimado del 20 %.

Así lo dio a conocer Lorenzo López, encargado técnico de la institución, quien precisó que la mayoría de los reclamos provienen de distintos sectores de la provincia.

“Las reclamaciones que más están viniendo acá por los usuarios son por alta facturación. Prácticamente un 95 o 96 % de los casos están relacionados a ese tema, y en menor medida a efectos quemados por el servicio”, explicó.

López recordó que la oficina de Santiago, junto al punto de atención ubicado en la plaza Las Galerías, ubicada en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Salvador Estrella Sadhalá, tiene cobertura para toda la provincia.

“Nuestro papel principal es atender las reclamaciones de los usuarios cuando no están de acuerdo con la facturación de su consumo eléctrico, darles curso y velar porque se respeten sus derechos”, sostuvo.

El encargado técnico destacó que los procesos de reclamos han tenido resultados positivos.

“Desde el 2020 hasta la fecha, el 45 % de las reclamaciones han sido declaradas procedentes, y si tomamos como referencia desde 2022, ese porcentaje sube a un 61 %, lo que significa que los usuarios están recibiendo soluciones y un servicio efectivo”, aseguró.

Las cifras sobre elevadas facturaciones coinciden con un escenario de crecientes protestas en distintas localidades del Cibao, donde residentes se han lanzado a las calles para denunciar los prolongados apagones que afectan la vida cotidiana y las actividades económicas.

Los manifestantes reclaman a las autoridades del sector eléctrico mejorar la calidad del servicio y reducir las interrupciones que, según sus denuncias, se han intensificado en las últimas semanas.

Protecom es el organismo adscrito a la Superintendencia de Electricidad encargado de velar por la protección de los consumidores frente a irregularidades en la prestación del servicio energético.