Wander Franco niega versión de abogado sobre dinero robado y asegura que ya no lo representa

El beisbolista dominicano Wander Franco desmintió este sábado las declaraciones ofrecidas por el abogado Teodocio Jáquez, quien había afirmado que el dinero denunciado como robado en un hotel de Sosúa había sido recuperado en la misma habitación donde se hospedaba el jugador.

En un comunicado oficial difundido horas después, Franco aclaró que la suma —un millón de pesos— aún no ha sido recuperada y que el caso se encuentra bajo investigación.

“Desmiento rotundamente las declaraciones del señor Teodocio Jáquez, ya que no he recuperado el dinero perdido”, dijo el pelotero.

“Todo este proceso está siendo investigado por las vías correspondientes”, subrayó, y apuntó que sus representantes legales están apoderadas del caso.

Franco agregó que confía en que las autoridades actuarán con “transparencia y seriedad” y pidió a sus seguidores paciencia hasta que sus abogados ofrezcan más detalles.

El jugador también publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que aseguró que Jáquez ya no lo representa como parte de su equipo de abogados.

“Él no es mi abogado”, escribió en la red social.

Jáquez representó al atleta en su juicio por abuso sexual de una adolescente. Por este caso, Franco fue condenado a dos años de prisión suspendida por haber sostenido relaciones con una joven que entonces tenía 14 años.

La denuncia inicial sobre la desaparición del dinero ocurrió en un hotel de Sosúa, Puerto Plata, y desde entonces ha generado versiones contradictorias. Franco insistió en que este es su único comunicado oficial sobre el tema hasta que sus representantes den información adicional.