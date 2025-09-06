Abogado de Wander Franco asegura dinero “robado” estaba en habitación de hotel del pelotero

El abogado Teodocio Jáquez informó que la desaparición de una suma de dinero perteneciente al pelotero de Grandes Ligas, Wander Franco, se trató de una “confusión”.

De acuerdo con Jáquez, el dinero fue recuperado en la misma habitación del hotel en Sosúa, Puerto Plata, donde se hospedaba el jugador.

Jáquez explicó que la situación no pasó de un malentendido.

El representante legal de Franco pidió una disculpa publica a los ejecutivos del hotel Hispaniola Beach, donde se hospedaba el pelotero.

El pasado viernes, Franco denunció haber sido víctima de un robo en el referido hotel, donde aseguró que le sustrajeron un millón de pesos en efectivo de la habitación en la que se hospedaba a través de su cuenta de Instagram.

En el video difundido en redes sociales, Franco explicó que había dejado dos millones de pesos guardados antes de salir a entrenar en la playa y, al regresar, faltaba un millón.

“Tenía 2 millones en la habitación, regresé y solo encontré uno. Eso es un abuso, voy a buscar que se haga justicia”, expresó el jugador, visiblemente molesto.