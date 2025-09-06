Wander Franco denuncia que le robaron un millón de pesos en hotel

En un video colgado en las redes sociales el pelotero Wander Franco denunció que le robaron un millón de pesos en un hotel en Sosúa.

Visiblemente molesto Franco le dice a sus seguidores: “vamos a tirarle al jefe de aquí pa’ que me busque ese dinero, que aquí no se puede estar, y aquí van a dejar, oye yo voy a traer a la Policía en verdad, porque esto no puede estar pasando mi hermano, usted me entiende, vamos a ponernos de malo, ellos quieren que nosotros seamos malos, vamos a ponernos de malos, yo cuento con el apoyo de ustedes en verdad, yo no uso mucho las redes, ahora es que yo estoy usando mucho las redes, me estoy desenvuelto para llevarme bien con ustedes pa’ que ustedes sepan, porque ustedes tienen un aspecto de mi que no es, vamos a tirarle vamos a atacar al dueño de Hispaniola Beach en Sosúa, me roban un millón de pesos, tenia 2 millones de pesos ahí, me estaban atoriando desde hace días, desde que yo salgo a las 5:00, a las 6:00 de la mañana a entrenar pa’ la playa, nada más hago yo salir y entran pa’ acá”.

El video está colgado en la cuenta @Wander_franco1 de la red social Instagram aproximadamente a las 7:00 de la noche del viernes 5 de septiembre.

Se espera que, como decía en el video el jugador que fue condenado a dos años de prisión suspendida por una acusación de abuso psicológico y sexual contra una menor, se mantenga entrenando a fin de estar en forma para su posible regreso futuro al beisbol de Grandes Ligas.