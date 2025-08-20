incendios en san francisco de macorís
Trece incendios se registran en SFM durante una semana
Los hechos ocurrieron entre el 4 y el 12 de agosto, de los cuales, cuatro fueron de tipo forestal, tres en establecimientos comerciales y cuatro en edificios residenciales.
Al menos 13 incendios se registraron en un período de ocho días en distintas partes del municipio de San Francisco de Macorís, en la provincia Duarte, según un informe ofrecido a LISTÍN DIARIO por Luis Esmurdoc, director del Cuerpo de Bomberos de esta localidad.
El primero de los fuegos se registró en el sector de Vista Al Valle, el pasado 4 de agosto, alrededor de las 11:38 de la noche, donde resultaron totalmente destruidos cuatros establecimientos comerciales: una tienda de repuestos, una pollera, un taller de mecánica y una panadería; incluyendo algunos vehículos y motocicletas que se encontraban en el entorno.
Ese mismo día, las 6:35 de la tarde, se produjo otro fuego de carácter forestal, en la comunidad de Duarte Arriba.
El 5 de agosto se reportaron cinco hechos: uno a las 7:37 de la mañana en un residencial de Villa Palma; horas después, otro de la misma naturaleza en Vista Al Valle; a las 4:48 de la tarde, un incendio forestal en Mata Larga, y finalmente, a las 10:25 de la noche, un fuego en la tercera etapa del sector Espínola.
La mañana del 6 de agosto, se incendió una ferretería en la calle Bienvenido Fuerte Duarte, que se extendió de manera significativa, generando gran preocupación entre los residentes y comerciantes de la zona.
Al lugar llegaron miembros del Cuerpo de Bomberos y la Defensa Civil para intentar sofocar las llamas y evitar que se continuara propagando hacia otros establecimientos cercanos, ya que algunas viviendas del entorno resultaron afectadas por el siniestro.