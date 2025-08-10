Hombre hiere de bala a su pareja en El Arroyo, Barahona

Un hombre le propinó un disparo a su pareja la madrugada de este domingo en la comunidad El Arroyo, municipio La Ciénaga de la provincia Barahona, reportó la Dirección de Investigaciones Criminales (Dicrim).

Según la información, a la 1:15 de la madrugada de este domingo, fue conducida a la emergencia del Hospital Regional Docente Universitario Jaime Mota, Lisangela Gómez, de 25 años de edad, tras ser herida de bala por su pareja identificado solo con el alias de “Pepo”.

Gómez presenta herida de arma de fuego, tipo proyectil, con orificio de entrada y salida. La mujer sostuvo que su pareja la mantiene en constante “zozobra”, y que en medio de una discusión se produjo el suceso.

El informe explica que “Pepo”, una vez cometió el hecho, emprendió la huida, por lo que las autoridades policiales activaron de inmediato su búsqueda con el objetivo de apresarlo y someterlo a la justicia.

Al menos 27 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas durante el primer semestre de este 2025 en República Dominicana, según reportes de la Fundación Vida Sin Violencia.