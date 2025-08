Personal de salud paraliza servicios en hospital de Santiago por supuesto incumplimiento de salarios

El personal del sector salud del Hospital José María Cabral y Báez en Santiago suspendió sus labores este martes en protesta por supuesto incumplimiento de demandas salariales y beneficios prometidos por el gobierno desde 2022. Entre los reclamos destacan aumentos del 25% escalonado, incentivos por antigüedad y mejoras para jubilados del sector salud.

Psicólogos, bioanalistas, enfermeras y técnicos se alojaron en las instalaciones del centro médico, donde a través de pancartas reclamaron sus derechos y exigieron un diálogo urgente con las autoridades pertinentes.

Apolinar Rivas Genao, un dirigente de la Asociación de Psicólogos, manifestó: "Llevamos dos años esperando el cumplimiento de acuerdos. Hoy nos vemos obligados a paralizar servicios para que nos escuchen", manifestó.

Víctor Castillo, portavoz de los manifestantes, dijo que las autoridades habían prometido un aumento salarial del 25% de forma progresiva, pero ni siquiera ha iniciado. Los jubilados también están en el abandono".

Paro laboral en Hospital José María Cabral y Báez en Santiago.Fuente Externa

Desde el 2022, el gobierno había pactado revisar salarios y beneficios, pero según trabajadores, "solo recibieron promesas sin acciones concretas", por lo que este conflicto refleja el malestar acumulado en el sector salud público por retrasos en mejoras laborales.

Prevén soluciones

Tras la paralización de labores, las autoridades hospitalarias no emitieron un comunicado oficial, pero fuentes internas confirmaron que gestionan una reunión con el Ministerio de Salud para resolver el conflicto. Mientras tanto, los manifestantes advirtieron que extenderán las medidas si no hay respuestas en 48 horas.

Quejas de pacientes

El paro afectó las consultas médicas programadas, dejando a decenas de pacientes sin atención.

Aunque el hospital mantuvo servicios de emergencia, las consultas externas y pruebas diagnósticas fueron suspendidas. Acción que fue criticada por los pacientes, quienes se mostraron disgustados debido a la falta de aviso previo.

"Llegué a las 7 AM y me dijeron que no habría consultas", relató Confesora Polanco, una de las afectadas por el paro.