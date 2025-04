Mata Mosquito es gueto insalubre y peligroso

El sector Mata Mosquito continuo al Hoyo de Friusa alcanza repercusión en esta zona de Bávaro, no sólo por los vertederos improvisados que hacen honor a su nombre, sino por la fama de impenetrable desde que se fundó, tras un desalojo que dio paso a un campo de golf, en el área donde residían sus primeros pobladores.

El lugar realmente no está al fondo de la calle principal del Hoyo de Friusa, sino al noroeste y para trasladarse en vehículos, se toman diez minutos utilizando una marginal, si se quiere llegar sin atajos.

La insalubridad es notoria y esporádicamente se observa el humo de quema de basura, ante el gran repositorio de desperdicios que hay, convertido en almacén de decomiso y artefactos inutilizables en los complejos de la zona.

El dengue y la contaminación producto del cúmulo de basura, no es nuevo; se ha tornado de interés nacional, y dio origen a un editorial de este diario, el 3 de febrero de 2018, cuando se llamaba la atención de sus efectos, ante la proliferación del mosquito Aedes Aegypti, transmisor del dengue, y donde se reclamó la eliminación de los basureros.

Nadie sabe la cantidad exacta de quienes allí residen, pero son muchos miles, tampoco se tiene estadística de las viviendas y mucho menos, identificación ni de un tercio de quienes allí residen. No es difícil ver caminar algunos de los inmigrantes con banderas dominicanas, nacionalidad que muchos han adoptado y que los padres inculcan a sus hijos.

Al hacinamiento y cantidad de casuchas se suman las botellas y reciclaje constante, así como entrada de grandes camiones.

Lo más parecido a este sector es Villa Playwood, frente a Caracolito donde además está el sector Kosovo, con muchos letreros en creole y bastantes salones de belleza. Aquí la prostitución tiene su propio sello.

La delincuencia en el sector también lo afecta, debido al abandono que impone reglas especiales de convivencia; sin embargo, residentes sostienen que no es mayor.

Sobre la situación del gueto Mata Mosquito, el LISTIN DIARIO editorializó el 13 de febrero del 2018 con el título: “Hay que parar esa arrabalización”, llamando la atención sobre la forma en que pone en riesgo la zona turística.

La nota editorial expresaba que siendo “el lugar conocido como Mata Mosquito, en Bávaro, es ilustrativo de lo perjudicial que resulta engendrar a las puertas de los centros turísticos unas comunidades en las que campean los delitos, la prostitución, la insalubridad y la basura, fuentes de epidemias”.

Control

Creen que exageran

Delincuencia.

Consideran que, aunque en una ocasión fue mayor, se trata de exagerar la cotidianidad, con mitos de supuestos capos que se ocultan aquí, líderes de mafia haitiana y delincuentes que operan a discreción, aprovechando el poco control e identificación de quienes aquí residente.

“Aquí las cosas no son como se dice. Los altos niveles de delincuencia eran antes, no ahora. Y quienes residen aquí, saben que no están en su país, pero que tampoco puede regresar al suyo, porque los están matando allá”, dijo una mujer que labora en un salón.