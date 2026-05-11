La Policía mata a “Bobote” en presunto intercambio de disparos en Villa Mella

Un presunto delincuente, señalado por las autoridades como uno de los más buscados en Santo Domingo Norte por su vinculación a múltiples delitos, murió este domingo tras enfrentar a tiros a agentes de la Subdirección Central de Investigación (Dicrim), durante un operativo realizado en el sector La Biblia, en San Felipe de Villa Mella.

El fallecido fue identificado como Ismael Motera, apodado “Bobote”, quien era buscado mediante varias órdenes de arresto por su presunta participación en robos, asaltos a mano armada y otros hechos delictivos, incluyendo la muerte de un comerciante ocurrida en septiembre del año pasado.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho ocurrió en la calle El Almendro, donde los agentes localizaron al sospechoso con fines de arresto.

Las autoridades indicaron que, al percatarse de la presencia policial, “Bobote” habría atacado a tiros a los miembros del Dicrim, y los agentes repelieron la agresión.

Motera resultó herido de bala y posteriormente falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud.

Historial delictivo

La Policía informó que contra el hoy occiso pesaban las órdenes de arresto números RAJ-2026-04609, RAJ-2026-05563 y AJ0020304, relacionadas con diversos hechos criminales bajo investigación.

En la escena, miembros de la Policía Científica ocuparon un revólver marca Smith & Wesson, calibre .38, con dos casquillos y tres cápsulas del mismo calibre, además de cuatro casquillos calibre 9 milímetros.

Asimismo, la entidad informó que las investigaciones sobre el caso continúan.