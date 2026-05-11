Castro Marte pide reevaluar límite de dos años para licencia de conducir de mayores de 65 años

El obispo de la Diócesis de La Altagracia Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey, Jesús Castro Marte, comentó a través de una publicación en X la necesidad de reevaluar la normativa de la licencia de conducir para los adultos mayores de 65 años, que solo les permite renovarla por dos años al cumplir esa edad.

El obispo aseguró que los envejecientes merecen ser tratados “con dignidad y en función de sus verdaderas capacidades”. Además, reveló que existen personas de edad avanzada en mejores condiciones que “muchos jóvenes”.

“Hay hombres y mujeres de más de 65 años que se encuentran en excelentes condiciones físicas y mentales, incluso en mejores estados que muchos jóvenes”, aseguró dentro de la publicación.

De igual forma, explicó que se realizan evaluaciones médicas y psicológicas para saber si una persona mayor de 65 años se encuentra en condiciones de renovar la licencia de conducir.

Según el artículo 21 del Decreto 6-19 sobre el reglamento de licencias para conducir del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), el periodo de vigencia para las categorías 1, 2 y 5 es de cuatro años. Si el titular cumple 65 años la vigencia pasa a ser de dos años.

Asimismo, cuando las categorías son 3 y 4 el periodo de vigencia es de tres años hasta que el titular tenga 65 años, luego de tener esa edad pasa a ser de un año.

Mensaje de José Alejandro Vargas

Las declaraciones de Obispo Marte llegaron después de unas expresadas por el juez del Tribunal Constitucional, José Alejandro Vargas, que expuso que al asistir al Intrant fue informado que, por su edad, la renovación de su licencias pasaría de cuatro a dos años.

Vargas acotó que no sintió ningún enojo, pero aseveró que le frustró saber que “en nuestro Estado Social y Democrático de Derecho no todos somos iguales ante la ley, como lo señala el artículo 39 de la Constitución, que, entre otras razones, prohíbe la discriminación por motivo de edad”.

El mensaje del magistrado culminó con un llamado a las autoridades encargadas de facilitar la licencia de conducir.

“La edad no debe operar, por sí sola, como una presunción administrativa de incapacidad. Cuando se discrimina por la edad, se barre la dignidad de los envejecientes”, finalizó.

En octubre de 2024 el director del Intrant, Milton Morrison, anunció la entrada en vigor de la licencia de conducir para las personas mayores de 65 años de solamente dos años.

Sin embargo, durante ese mismo mes, el presidente de la República, Luis Abinader, explicó en LA Semanal que la disposición sería eliminada.