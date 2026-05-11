Chiquibaby comparte emotiva despedida de su madre: “Su último deseo fue conocer Brasil”

La periodista y locutora mexicana Stephanie Himonidis Sedano, conocida como Chiquibaby, compartió la emotiva despedida de su madre, María del Socorro Himonidis, a quien cariñosamente llamaba 'Mamá Coco', fallecida en octubre de 2024.

A través de su cuenta de Instagram, la exreportera de Telemundo y Univision publicó un video donde aparece esparciendo las cenizas de su progenitora en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, como recuerdo del Día de las Madres en países como Estados Unidos, México, Colombia y Venezuela.

"Su último deseo fue conocer Brasil… y hoy, en este Día de las Madres, mi corazón vuelve a ese instante tan profundo en Copacabana donde tuve que darle el último adiós a mi mamá", inició en su mensaje.

"Frente al mar, entre lágrimas, recuerdos y silencio, entendí que el amor de una madre nunca se va… solo cambia de forma. Me quedo con su voz, sus abrazos, sus enseñanzas y con el privilegio de haber sido su hija", afirmó.

"Hoy la extraño más que nunca, pero también la siento conmigo en cada ola, en cada oración y en cada paso de mi vida.

Gracias mamá… por amarme tanto. Hasta que nos volvamos a encontrar", concluyó.

Chiquibaby, quien trabajó en "Un nuevo día" y "Despierta América", se dejó ver visiblemente conmovida en las imágenes mientras sostenía una caja pequeña en sus manos con las cenizas.