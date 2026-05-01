Sin alternativas: El PLD y la búsqueda de aliados

Al momento de realizar pactos y alianzas de cara a unos comicios, en este caso presidenciales, las organizaciones políticas tienen dos opciones: ceder su casilla a favor de la propuesta presidencial de otro partido a cambio de futuros beneficios y posiciones en el tren gubernamental o que su candidatura presidencial sea respaldada por otros movimientos

En el caso del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ninguna de esas dos opciones parecen viables de cara a las elecciones presidenciales del 2028.

La alta dirigencia del partido morado ha indicado en múltiples ocasiones que no estarían entrando en una alianza donde el PLD no sea que encabece la misma; el propio presidente del partido, Danilo Medina manifestó el pasado fin de semana que esa organización no cederá su fuerza política a otras agrupaciones.

“Que nadie, absolutamente nadie, sueñe con el PLD. Y menos los que aplicaron la operación tijera para destruirlo”, expresó el exmandatario luego de estar presente en una de las asambleas del partido opositor.

Las declaraciones de Medina se producen en el contexto de que varios legisladores y miembros del Partido Revolucionario Moderno (PRM), señalaron que estarían dispuestos a apoyar e incluso hasta ceder candidaturas en caso de que se produzca una alianza entre ambas organizaciones políticas.

Liz Mieses y Eugenio Cedeño, entre otros, se han sumado a las declaraciones del senador Dagoberto Rodríguez, quien inicialmente comenzó con la valoración positiva de una posible alianza entre ambos partidos políticos.

La posición de Medina ha sido la misma que ha razonado dentro del PLD desde que comenzaron las suposiciones de una posible coalición opositora, que sería encabezada por el también exmandatario Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, como fue presentada hace varios meses por el dirigente político y secretario general del Foro Permanente de Partidos Políticos (Fopppredom), José Francisco Peña Guaba, quien hasta sugirió a Gonzalo Castillo como posible acompañante en la boleta electoral.

“Aquí hemos dicho claramente muchas veces que todo el que quiera apoyar al Partido de la Liberación Dominicana de cara a la elección del 2028, las puertas están abiertas. Pero que nadie espere que el PLD le va a endosar su fuerza a ningún partido”, fue lo acotado por Medina el pasado fin de semana.

Con las opciones de ceder la candidatura, cerradas, todo apunta a que el PLD buscará que otras organizaciones asuman su propuesta presidencial; sin embargo, hasta este preciso momento, esa es una tarea aún por resolver con poco más de dos años para la celebración de los comiscios.

El partido fundado por Juan Bosch en 1973 precisamente no logró que ninguna otra organización política acogiera su propuesta presidencial, encabezada por Abel Martínez; siendo la primera vez que el PLD fue sin aliados desde 1978, la primera vez que se presentó con una candidatura presidencial propia.

El resultado fue que Martínez se quedó corto en las expectativas y apenas sobrepasó la marca del 10%, catapultando al partido de la estrella amarilla como la tercera fuerza política, por debajo de la Fuerza del Pueblo y el expresidente Fernández.

Los aliados ya no están

Hasta hace solo ocho años, antes de los últimos comicios presidenciales, celebrados en mayo de 2024, el PLD llegó a contar hasta con el apoyo de otras 12 organizaciones políticas.

Para 2016, cuando Danilo Medina ganó las elecciones con porcentaje por encima del 61%, el rostro del exmandatario apareció en las casillas del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Partido Demócrata Popular (PDP), el Movimiento Democrático Alternativo (MODA), Partido Cívico Renovador (PCR), Unión Demócrata Cristiana (UDC), Partido Acción Liberal (PAL), Partido Revolucionario Independiente (PRI), el Partido Liberal Reformista (PLR), el Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), Partido Verde Dominicano (Pasove), Partido Renacentista Nacional (PRN) y el Partido Popular Cristiano (PPC).

Esa gran coalición formaba parte del denominado “Bloque Progresista”, que, por más de una década, ayudó al PLD a ganar los torneos electorales celebrados en 2006 (municipales y congresuales), 2008 (presidenciales), 2010 (municipales y congresuales), 2012 (presidenciales) y 2016 (en todos los niveles electorales).

Sin embargo, desde esa última victoria electoral del PLD a la fecha, ese gran bloque se fue disminuyendo hasta desaparecer en el 2024; tras enfrentar la crisis y división más grande en su historia partidaria, que resultó con la partida de Leonel luego de la controversia generada por las primarias del 2019, ese número de 12 aliados alcanzado hace 10 años fue reducido a solo ocho.

Con una parte de esos aliados yéndose junto con Fernández hacia la Fuerza del Pueblo y otros optando por apoyar al Partido Revolucionario Moderno (PRM) para las elecciones del 2020 solo el PRD, el PCR, MODA, UDC, PAL, PRI, PDP y el PPC se quedaron para apoyar la candidatura de Gonzalo Castillo.

Castillo sería quien perdería las elecciones del 2020, alcanzando poco más de un 30%; entre ese 2020 y el 2024, con los dirigentes peledeístas enfrentando múltiples señalamientos por la justicia dominicana, mediante acusaciones de corrupción administrativa; esos ocho partidos optarían por no respaldar al PLD en el nivel presidencial.

El PCR, MODA, UDC, PAL, PRI, PDP y el PPC optaron por apoyar a Luis Abinader en su búsqueda de la reelección, mientras que el PRD se decidiría por presentar una candidatura presidencial propia por primera vez desde el 2012 y luego de presentar al candidato del PLD en las elecciones de 2016 y 2020.

"El PLD nunca ha ganado sin alianzas...en el escenario de hoy, nadie gana solo", fueron frases dichas por el hoy aspirante presidencial y miembro del comité político de ese partido, Francisco Javier García, antes de la anterior contienda electoral, haciendo hincapié en la necesidad de tener partidos aliados; sin embargo, con un partido que aún busca definir cuál será su próxima figura presidencial y desacuerdo en el método de elección de ese próximo candidato entre sus propios dirigentes, hacen escenario poco probable.