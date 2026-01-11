Gómez Mazara advierte críticas de Pacheco pueden ser usadas por "adversarios naturales" del PRM

El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gomez Mazara, reaccionó a las quejas titular de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien criticó supuestas destituciones de compañeros del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de varias instituciones públicas, tras las nuevas designaciones del jefe del Estado, Luis Abinader.

Al ser abordado por miembros de la prensa en los pasillos del Palacio Nacional, previo al inicio del primer Consejo del Gobierno del 2026, Gómez Mazara advirtió que este tipo de críticas pudieran ser utilizadas en contra del PRM.

"Nosotros tenemos que ser cuidadosos cuando las criticas legítimas, variadas, ponderadas e inteligentes, pueden ser usadas por los adversarios naturales del partido", expresó.

Explicó su posición al afirmar que estos "adversarios" siempre buscan cualquier oportunidad para tomar ventaja electoral.

Asimismo, aseguró que acepta cualquier tipo de crítica constructiva, pero dijo que estas deben ser canalizadas por las vías correspondientes, como las estancias institucionales partidarias o en los "focos de Gobierno" que se trabajan de manera privada.

LO QUE DIJO PACHECO

Durante la sesión de la Cámara Baja del pasado viernes, Pacheco tronó en contra de despidos de dirigentes de base del PRM que, a su juicio, han actuado con seriedad y han tenido un buen desempeño en las instituciones públicas.

Durante su intervención, el legislador exclamó que no se quedará callado ante lo que ha considerado como una persecución contra esos compañeros de partido.

Y, aunque aseveró estar de acuerdo con las nuevas designaciones de Abinader, dijo que no puede aceptar que, bajo el argumento de esos cambios, se persiga a dirigentes de base para satisfacer “egos de funcionarios arribistas” que "han pasado por todos los gobiernos" y se presentan como “imprescindibles”.

“Yo no puedo quedarme callado. Porque eso a mí me duele”, sostuvo.

Video Discurso de Alfredo Pacheco sobre supuestos despidos de dirigentes del PRM



REACCIÓN DE HIPÓLITO

Otra figura política en opinar sobre el tema fue el expresidente de la República, Hipólito Mejía, quien dijo no estar de acuerdo con la idea de que cuando llegue un "nuevo jefe" a una entidad pública quiera despedir a todos los que están y entrar a sus “amiguitos”.

“El presidente no debe permitir eso, de que un tipo que vaya se lleve a toda la gente y trae nuevo, yo no estoy de acuerdo con eso”, declaró.

Al mismo tiempo, aclaró que no se trata de que sean de un partido o no, agregando que, “tú que estas entre tu partido y mete gente de tu partido no es problema, pero a veces no es así, a veces traen a sus amiguitos y no es bueno eso”.

Crítica

Por su parte el también diputado del PRM, Eugenio Cedeño, criticó el uso de Pacheco de la Cámara de Diputados para ventilar este tipo de críticas.

“La Cámara de Diputados es para otros fines… (Pacheco) desafina porque toma un escenario equivocado irrespetando la solemnidad del congreso e irrespetando ese centro donde se hacen las leyes”, expresó durante el programa.