Leonel, sobre crisis de agua en el Cibao: “El país merece una gestión responsable”

El expresidente Leonel Fernández criticó el domingo la escasez de agua potable que enfrenta la región del Cibao, especialmente en las ciudades de Santiago y Moca, donde, afirmó, se han visto afectadas “más de 800 mil personas”.

“La falta de agua que hoy afecta a más de 800 mil personas en Santiago y Moca no es un accidente”, escribió el presidente del partido opositor Fuerza del Pueblo en su cuenta de X.

Dijo que esa situación se debe a la “negligencia” y el “abandono de la infraestructura pública” en esas ciudades.

“Sin agua no hay salud, no hay dignidad ni hay normalidad”, afirmó Fernández. “El país merece una gestión responsable y preventiva”, añadió el dirigente político.

El pasado miércoles una tubería matriz del acueducto Cibao Central explotó en el municipio de Sabana Iglesia, provincia Santiago. Esto afectó el suministro del agua potable a la zona.

Ensanche Libertad, Ensanche Espaillat, Nibaje, El Ejido, en otras localidades en Santiago, han atravesado una severa escasez de agua potable, sin contar con asistencia alternativa por parte de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), constó Listín Diario en un recorrido.

La gente se abastece de agua a través de empresas privadas que ofrecen el servicio a precios elevados.

La Fuerza del Pueblo exigió una solución inmediata a la grave crisis de agua potable que afecta a los residentes en Santiago y zonas cercanas, así como a la provincia Espaillat, “una situación que se ha prolongado desde el pasado 25 de diciembre, en plena temporada navideña”.

“Miles de familias llevan días sin poder cubrir necesidades básicas. El acceso al agua potable es un derecho fundamental que no admite excusas”, afirmó el presidente provincial del partido en Santiago, Demóstenes Martínez.