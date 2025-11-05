Soto Jiménez y Candelier serán nuevos miembros de la dirección política de la Fuerza del Pueblo

El exsecretario de Estado de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, y el exjefe de la Policía Nacional, Pedro de Jesús Candelier, pasaran a formar parte de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, de acuerdo a un anuncio realizado por la organización a través de un comunicado de prensa.

Soto Jiménez y Candelier ingresaran al máximo organismo del partido encabezado por el expresidente Leonel Fernández junto al actual secretario general de la organización en el Distrito Nacional, Daniel Beltré López; la excandidata a senadora por Espaillat, Xiomara Valero; y la excandidata a diputada por la circunscripción 1 del exterior, Lady Laura Fernández.

Además del exsecretario de Juan Bosch, Diomedes Núñez; los exsenadores Manuel Güichardo, de Valverde, y José Rafael Vargas, de Espaillat; así como el expresidente de la FP en La Romana, Enrique Martínez.

“Todos los nuevos integrantes de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo son fundadores de la organización, con excepción de Soto Jiménez, quien presidía su propia entidad política, el Movimiento V República, la cual disolvió para sumarse a la FP junto a todos sus dirigentes”, reseña el comunicado enviado a los medios de comunicación.

La decisión fue adoptada por recomendación de la Comisión Especial de Consenso, a la que la Dirección Central otorgó poderes en la última asamblea virtual.