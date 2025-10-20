Leonel y Danilo dicen sus partidos están mejor posicionados ante PRM

El expresidente de la República y líder de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, aseguró el domingo que el gobierno atraviesa un “descenso” en los niveles de apoyo ciudadano, mientras su partido “asciende” como la principal fuerza política del país.

Durante la juramentación de nuevos miembros en el municipio de Nigua, Fernández afirmó que los datos recientes reflejan una caída del gobierno y un crecimiento sostenido de la Fuerza del Pueblo.

“El partido de gobierno, que estuvo hace un año en un 46 %, se desploma a un 34. Y no hablemos de ahí en adelante, porque la lucha está concentrada entre nosotros en primer lugar, que dentro los próximos meses terminaremos con 40% de intención”, expresó el líder político.

El exmandatario señaló que el auge de su organización se evidencia en la continua integración de ciudadanos a sus filas.

“La mejor demostración es lo que está ocurriendo aquí en Nigua con la juramentación de todos ustedes que vienen a engrosar las filas de la Fuerza del Pueblo”, dijo.

Fernández también criticó la postura del actual Gobierno en torno a la reforma constitucional, asegurando que perdió la oportunidad de fortalecer la democracia y que su actual propuesta responde a intereses personales.

“Los que están hoy día en el Gobierno perdieron su oportunidad de haber hecho que esa reforma constitucional, que era para el fortalecimiento de la democracia, se concretara”, expresó.

Y agregó que, “ahora, al darse cuenta de lo que históricamente eso tiene significado para la República Dominicana, se inventaron un proyecto de reforma que ya no responde a una necesidad del país, sino a la necesidad de una persona”.

“La gente no la está pasando bien”

En paralelo, el también exmandatario y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, dijo que esa organización ganará las próximas elecciones de 2028, “porque así lo están demostrando los hechos”.

Al responder preguntas de los medios, Medina dijo que en la gestión de gobierno del PRM, “la gente no la está pasando bien”.

El exmandatario citó, por ejemplo, el costo de la canasta familiar: “Los pobres y la gente de clase media no soportan el alto costo de la vida”, dijo. Explicó que ya en los supermercados no se cuenta con los cajeros y cajeras extras que tenían, ya que su volumen de venta se ha reducido de forma significativa.

También dijo que en esos espacios se nota la cantidad de compradores retirando mercancías de los carritos porque el dinero que llevan para comprar no es suficiente. Al proyectar un triunfo peledeísta en las elecciones venideras, Medina dijo que es la realidad la que adelanta ese triunfo y que se refleja en las mediciones que se realizan

“Estamos compitiendo por el primer lugar de la preferencia de los electores, no estoy mintiendo y por la trayectoria que llevamos en pocos meses estaremos en primer lugar” explicó.

Apuntó que la obra del PLD, que describió como inmensa, es lo que ha llevado a la gente a decir que con el “PLD se vivía Mejor.

Johnny Pujols, secretario general del PLD, dijo que el PLD encabeza la oposición y en poco tiempo estará en el primer lugar de la simpatía del electorado.

Ambos dirigentes de la opsición celebraron el domingo actividades internas de sus organizaciones políticas.

Juramentación

Leonel Fernández juramentó en la FP a más de 40 dirigentes comunitarios, excandidatos y políticos provenientes del PRM, PLD y otras organizaciones.

Asamblea general

Las principales autoridades del PLD celebraron el mismo día una asamblea de miembros, militantes y dirigentes en Santo Domingo Este.