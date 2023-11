Felipe González relata su relación con Fidel Castro la que definió como “bastante franco”

“Agradecía que la gente me criticara. Incluso los dictadores, si no se nota mucho, agradecen que alguien les diga la verdad. Mi relación con Fidel Castro está marcada por eso, siempre”, recordó el que fuera el tercer presidente del Gobierno de España desde la transición democrática, con la aprobación de la Constitución de 1978, Felipe González.

Según contó el dirigente histórico del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), quien tiene presente su vínculo con el líder cubano, quien hoy cumple 7 años fallecido, era bastante franco al hablar con él, y explicó su método con respecto a los presos políticos en Cuba.

González afirmó al Listín Diario que se presentaba ante Castro con tres listas de encarcelados por razones políticas en la dictadura, para discutir su libertad; una, con miles de nombres, dijo que correspondía a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), otra era de parte de los españoles de origen, nacidos en Cuba con padre o madre de España, a quienes no se les admitía la doble nacionalidad, y una tercera de la que él era el entero responsable.

“Todo el que viene a verte trae, por lo menos, si tiene mi nivel, tres listas. Una que es la que te da la CIA, que esa tiene a cuatro, cinco o seis mil presos; otra que es la de los españoles de origen que creen que tienen derecho a que yo los defienda, aunque tú no admites la doble nacionalidad, por tanto no admites que sean españoles, pero me preocupo por ellos, y después, la lista de los que yo considero que sean presos políticos”, narró González, recreando una conversación con el revolucionario que dirigió la República de Cuba desde el triunfo de la Revolución, el 1 de enero de 1959 hasta el 24 de febrero de 2008, cuando renunció y pasó el poder a su hermano, Raúl.

Los presos de Fidel

Por lo que deja saber el relato, el nombre de Eloy Gutiérrez Menoyo, uno de los comandantes de la Revolución Cubana desde 1959 hasta 1961, quien estuvo 20 años encarcelado en el país caribeño, salió a relucir de forma automática de la boca del guerrillero cuando González intentó explicarle a quiénes percibía como “presos de conciencia”.

“... y algunos son, «Gutiérrez Menoyo», me dice”, continúo González recreando la plática, “algunos son presos de conciencia, pero no presos de conciencia normales, este, Gutiérrez Menoyo, es preso de tú conciencia, de la tuya Fidel”, aseguró haberle dicho, lo que provocó que el dictador se pusiera “como un tigre”, según sus palabras.

En la conversación, el socialista español mencionó que se dio en unos cayos cubanos, en compañía del escritor colombiano Gabriel García Márquez y el pintor Oswaldo Guayasamín, de Ecuador, ambos reconocidos como amigos de Fidel.

El líder socialista español, Felipe González, intercambia con Juan Eduardo Thomas, Manuel Corripio y Miguel Franjul en la Redacción del Listín Diario.Raúl asencio

La iniciativa de hablar de los presos por contradecir al gobierno revolucionario, González señaló que surgió del mismo Fidel cuando le preguntó: “¿Cuándo me vas hablar de los presos?”, a lo que él le respondió: “¿de qué presos?”.

Castro le habría devuelto con un “no me digas que no, que tienes ahí a Solana en La Habana negociando”, refiriéndose al estrecho colaborador González, el también socialista Javier Solana, quien fue secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), ejecutivo de la Unión Europea y ministro en varios gobiernos de España.

Durante el Desayuno del Listín conversó con su director, Miguel Franjul, y el presidente de la Editora Listín, Manuel Corripio, González expresó que Fidel se dirigió a Gutiérrez Menoyo como “imposible”.

“No, este es imposible, cada año le mando un comandante de inteligencia porque quiero que salga, para que firme y se arrepienta, que yo lo pongo en libertad”, le indicó el cubano. Al parecer, en 20 años Menoyo no hacía más que enviarle un mensaje a Fidel suscribiendo que quien tenía que arrepentirse era él, “no yo. Yo cumplí nuestro compromiso con la revolución; él no”, decía Menoyo ante los enviados de Fidel.

Prácticas conocidas

Según González, Nicolás Maduro, actual presidente de Venezuela, a quien identifica como la segunda dictadura más grande de América Latina, después de Nicaragua, utiliza un modelo para la liberación de presos políticos que ya él conoce, puesto que lo vivió con Castro.

“Le digo también, te quiero advertir Fidel, cosa que ahora me está pasando desde hace tiempo con el tema de Venezuela, pero es que el truco lo conozco, hablan contigo, tú le da un pocotón de presos, se los llevan y te dan las gracias: «Oh, qué bien se ha portado el comandante que nos ha dado un poquito de carne del tráfico ese de carne humana que tú tienes» y te dan las gracias”, ironizó.

Asimismo, declaró haberle expuesto a Castro que la forma en la que él (González) actúa es que, si los presos son puestos en libertad, no puede esperar sus agradecimientos por hacer lo propio con quien en primer lugar no debía ocupar ese lugar.

“Tú los pones en libertad o no. Es tu problema, pero lo que no vas a esperar de mí es que te dé las gracias porque pongas en libertad a quien no debe estar preso; eso no lo haré nunca y nunca han visto una declaración mía haciendo eso porque no es natural. ¿Qué broma es esa?”, refirió González.