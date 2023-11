Felipe González deplora pactos de Pedro Sánchez porque se exponen a un grave error

La forma en la que Pedro Sánchez aseguró su continuidad en el mandato del Gobierno de España, con la firma de varios pactos con fuerzas de izquierda, nacionalistas e independentistas, no solo ha desatado opiniones a favor y en contra, sino también la preocupación de los líderes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), al que pertenece, de que sus fundamentos se desnaturalicen.

El expresidente de España entre 1982 y 1996, y dirigente histórico del PSOE, Felipe González, entiende que Sánchez “está entrando en un error que puede llegar a ser irreparable”, tomándose en cuenta que en los acuerdos cerrados por el socialista se habla de la aprobación de la ley amnistía y del, muy discutido, independentismo catalán.

“Es lógico que el pluralismo democrático permita que haya visiones distintas de cómo hay que ordenar la sociedad, pero lo que me preocupa a mí como el Partido Socialista, con el que tengo algo que ver, incluso en su reforma, y lo he llevado durante muchos años con una historia muy amplia, es que se desnaturalice. Es el único partido que mantiene desde el principio ese pacto constitucional, que es un pacto de convivencia, no es otra cosa, y ahora está rompiéndose”, afirmó González.

Proceso no es institucional ni fortalece al PSOE

Según indicó, cree que este proceso, además de ser inconstitucional, no fortalece a su partido, a lo que dijo desconocer el momento en el que la política “empezó a salirse del carril”, en base a los compromisos “adquiridos por gente que quiere romper el país, que quiere separarlo”.

“No sé en qué momento se salió del carril está política, pero es evidente que los compromisos adquiridos por gente que quiere romper el país, que quiere separarlo, que han logrado pactar, porque faltan siete votos para completar una mayoría, con una persona de esas características, que es completamente aceptable, no solo por ser quien es, sino por los contenidos del pacto, que son, a mi juicio, inconstitucionales”, refirió el expresidente del Gobierno Español.

Una España en crisis

¿España podría entrar en una crisis? Para Felipe González, ya la hay.

“Ahora (Pedro Sánchez) puede estar entrando a un error que puede llegar a ser irreparable con estos pactos que la gente resume con las palabra amnistía y autodeterminación, pero todavía hoy día, él dice, todo lo que yo voy hacer es constitucional porque yo no me salgo de la Constitución”, expresó el exmandatario español de los años 1982 hasta 1996.

De acuerdo con su perspectiva, ya los socios con los que el vigente gobierno de Sánchez acordó para que lo votaran en el Congreso de los Diputados le dijeron que la Constitución no se trata de esto, y que más que un diálogo, se trata de una negociación de poder a poder.

“Eso es salirse del marco constitucional. ¿Va a dar lugar a una crisis? Sí, ya la hay”, afirmó con el dirigente histórico del PSOE.

Socios de Sánchez no creen en la Constitución

“Algunos no estamos solo en desacuerdo, sino denunciando que estamos rompiendo el pacto constitucional, que es el origen de 40 años de la vida democrática, que nos ha hecho vivir en paz como no lo habíamos podido hacer en los últimos dos siglos”, manifestó para hacer énfasis en que, también, le resulta preocupante que está peligrando la convivencia entre españoles.

Para contextualizar, explicó que los aliados que ahora tiene el gobierno son los que antes pertenecían al partido Podemos, que se ha quedado con solo cinco diputados, y la otra es la coalición Sumar, con 15 partidos, a los que acusó de no creer en la Constitución española.

“Los socios que tiene de gobierno son los que eran antes Podemos y, ahora pueden menos y se han quedado con cinco, y los otros que son una coalición de 15, 16 partidos y ninguno de ellos cree en la Constitución, y además tienen derecho a cambiar la Constitución, a reformarla, porque cada generación puede decir, quiero cambiar esto y esto”, deploró González.

Asimismo, afirmó que al hablar de Cataluña hay quienes se equivocan porque el problema no es la región española, son los independentistas catalanes, quienes en las últimas elecciones han sacado siete y siete diputados, catorce entre las dos fuerzas independentistas.

“La tercera ha sacado cero”, dijo. En esto, resaltó que el Partido Socialista de Cataluña logró sacar 19 diputados, mucho más que los otros.

Más restar que SUMAR

En su explicación señala que dentro del Gobierno de España primero hubo coalición electoral de partidos políticos izquierdistas llamada “Unidas Podemos”, que se diluyó en 2023 para crear otro frente político llamado “Movimiento Sumar”, cuyas características políticas son similares al anterior y, con seguridad, González piensa que está tiene “más habilidades para restar que para sumar”.

Señaló que es una costumbre de la política de izquierda, cuando se hace extremosa, reunirse para dividir; y cita a Podemos, que llegó a tener 70 diputados y que dentro de la coalición de Sumar se ha quedado con solo cinco, para lo que utilizó la frase: “Subían como cohetes y caían a pluma”.

“Dentro del gobierno, primero hubo una coalición con Podemos, con la que se decía que no se podía contender, Podemos se dividió en una coalición que se llama Sumar, que tiene más habilidades para restar que para sumar, pero se llama Sumar”, dijo Gonzalez durante un Desayuno en el Listín Diario, en la que se reunió con el director, Miguel Franjul, y el presidente de la Editora, Manuel Corripio. Estuvo acompañado del empresario Abraham Hazoury.