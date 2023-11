Felipe González sobre Maduro y el Esequibo: Los dictadores siempre buscan un conflicto fuera

El expresidente del Gobierno español Felipe González señala a Nicolás Maduro como un dictador que teme ir a unas elecciones en igualdad de condiciones ante la oposición.

“Todos los dictadores buscan, para intentar un esfuerzo de cohesión, tener un conflicto fuera, lo cual es siempre peligroso… la dictadura Argentina terminó así”, dice González en referencia al llamado a referéndum para decidir sobre el Esequibo, un conflicto territorial de años entre Venezuela y Guyana.

El Gobierno de Venezuela ha convocado al país para el 3 de diciembre donde se le preguntará a la población si apoyan otorgar la nacionalidad venezolana a 125,000 habitantes de la “Guyana Esequiba”, un territorio de 160,000 kilómetros en disputa.

González resalta la figura del Hugo Chávez, quien dijo que nunca, con un país vecino, iba a tener un problema por definición de territorio. “A este le interesa ahora poner al pueblo ante la decisión de decir, el Esequibo es nuestro. Siempre la técnica autoritaria”, dijo en su conversación el Listín.

“Él quiere movilizar a la gente y la quiere movilizar porque se siente perdido, con los acuerdos de Barbados, que obviamente no quiere cumplir”, insistió.

Para Felipe González, la intención de Nicolás Maduro es no haya unas elecciones competitivas. “Los censos son un auténtico basural, han hecho lo que han querido: hay mucha gente votando que no existe, que están muertos, y lo que están pidiendo para que cumpla con Barbados, son cosas muy elementales a cambio de limitar sanciones”, dijo.

Corte Penal

“El último informe de Naciones Unidas sobre derechos humanos en Venezuela dice que ese señor (Nicolás Maduro) no ha cumplido y sigue sin respetarlos, pero la Corte Penal tiene un dossier más gigantesco y serio de crímenes”, dijo.

“¿Cuál es la técnica ahora? Inhabilitar, ¿A quién va a inhabilitar Maduro? Va a inhabilitar a todo el que le vea pinta de poder competir con él, ¿qué trabajo le cuesta decirle al Tribunal Supremo que inhabilite a este, que inhabilite al otro?

Hay que tener un poco de firmeza, decir, mira, aquí estamos dispuestos a negociar, sin duda. En las condiciones de Barbados, ¿cuál es el primer paso que usted tiene que dar? Levantar las inhabilitaciones, no a una persona sola, no a María Corina que ha ganado claramente las primarias, a los que tenga inhabilitado y ese no es el cumplimiento total del pacto, usted se compromete a no inhabilitar caprichosamente a quien no le gusta.

Hay un avance serio en las investigaciones de la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) y ahí no media un acuerdo político, porque ahí hay un trámite, denuncias que son con nombre y apellido”.

Democracia

El expresidente español dijo que la democracia no garantiza el buen gobierno, pero sí garantiza, si se preserva el derecho a un voto razonablemente igualitario, que se pueda echar al que no le gusta al pueblo.

“Y es verdad que como a nadie le gusta que lo echen, suelen mejorar sus prestaciones como gobernantes, pero este tipo, Maduro, que no tiene, se atreve a despotricar contra Milei, obviamente yo no hubiera votado a Milei, pero eso es distinto: han votado los argentinos, por tanto tiene legitimidad de origen, cosa que Maduro no tiene ni de origen ni de ejercicio, ni lo ha votado la gente de verdad, ni en el ejercicio justifica que sea un dictador”, insistió.