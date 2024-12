Joel Embiid enfrenta lesiones y problemas de salud mental

Joel Embiid intenta creer que llegará el bien de pedir ayuda. La carrera de Embiid ha producido un MVP, con una biografía marcada por el tipo de lesiones devastadoras que, con tiempo, pueden sanar.

Pregunte incluso al fanático más casual de los 76ers, y podrán recitar una versión resumida de la cronología de lesiones de Embiid: los huesos rotos en sus pies, el grotesco dedo dislocado, el menisco roto en su rodilla derecha, el ligamento desgarrado en un pulgar, un episodio de parálisis de Bell, e incluso su última dolencia — un seno nasal roto que lo llevó a pedir a los medios que apagaran las luces de las cámaras debido a su sensibilidad al brillo que le iluminaba el rostro.

Embiid jugó el viernes por la noche usando una máscara de grafito de carbono. Necesitó de la protección para salvar su rostro de otro codo errante que podría empujarlo hacia el tipo de ausencia prolongada que ha definido su carrera plagada de contratiempos.

Con el gigante de 2 metros y 13 centímetros presumiendo de una envergadura que podría extenderse dos veces la Campana de la Libertad y su habilidad para encestar triples en posición fija, la presencia de Embiid en la alineación es todo lo que separa a los 76ers de ser un equipo de playoffs y contendiente al título a uno que se ahoga en la clasificación de la NBA.

Él siente la carga. Él entiende las dificultades.

Elegido por Filadelfia con la tercera selección general en el draft del 2014, Embiid lleva consigo el peso de las expectativas de Filadelfia y las lesiones que marginaron al MVP en el 2023 y le negaron una verdadera oportunidad de ser aclamado como uno de los grandes de la NBA. Esto llevó a que admitiera que hay grietas en su salud mental y que no puede ignorar.

Así que el nativo de Camerún, que no creía en pedir ayuda, decidió con el tiempo —al igual que los atletas de élite Simone Biles, Naomi Osaka y el nadador retirado Michael Phelps— desafiar el estigma una vez tabú de la terapia e involucrarse completamente en el proceso para guiarlo a través de tiempos turbulentos en su carrera profesional.

“Es algo complicado cuando llegas a esos momentos en los que es difícil no sentirte mal contigo mismo, especialmente cuando sabes quién eres y lo que puedes lograr, pero no es así como están las cosas”, dijo Embiid. “Una lección que aprendí es tratar de dejar de sentirme mal conmigo mismo y simplemente vivir día a día. Disfrutar de la buena gente a mi alrededor, la positividad y no enfocarme en la negatividad”.

Embiid ha hablado abiertamente durante el último año que se ha sentido deprimido por el tiempo fuera de las canchas —estuvo marginado durante dos temporadas completas de la NBA, y tuvo periodos en tantas otras recuperándose, rehabilitándose, incluso descansando— y esta temporada no ha sido diferente.

Embiid hizo equipo con Tyrese Maxey y Paul George para formar una especie de Gran Trío esperado para desafiar a Boston, Nueva York y Cleveland por la supremacía de la Conferencia Este.

Pero los tres han sido golpeados por lesiones y han disputado sólo dos juegos esta temporada juntos de principio a fin.

Embiid luchó a través de dolores de cabeza y mareos para anotar 34 puntos y liderar la victoria ante Charlotte el viernes para completar una barrida de temporada 4-0 contra los Hornets y elevar el récord de los 76ers a un modesto 9-16 en general.

La pregunta que surge es: ¿qué podrían haber logrado los 76ers si Embiid hubiera estado lo suficientemente saludable como para disputar siempre 80 juegos por temporada?

Como es la norma con Embiid, campeón anotador en dos ocasiones, se sentará en el segundo juego de noches consecutivas el sábado en Cleveland.

“Mientras mejore cada día”, dijo Embiid, “eso será bueno”.

Su franqueza al admitir que necesitaba terapia desmiente una personalidad pública de un joven de 30 años que ha disfrutado jugando el papel de provocador para picar a rivales tanto en el vestuario como en las redes sociales. Embiid — quien firmó una extensión de contrato de 193 millones de dólares antes de la temporada — ha contado con el apoyo de su esposa y su joven hijo para impulsarlo a lo largo de los días difíciles.