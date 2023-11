Javier Milei tiene legitimidad de origen, dice Felipe González

El expresidente de España, Felipe González, consideró que Javier Milei, electo presidente de Argentina, tiene una legitimidad de origen basada en una elección popular libre, decidida por los ciudadanos de ese país sudamericano.

González dijo que a Milei lo ha votado el 55 % de los argentinos, contrario a Nicolás Maduro, de Venezuela.

El exmandatario se refirió a los comentarios de Nicolás Maduro, quien dijo que el libertario Milei quería continuar el proyecto de las dictaduras instauradas en la década de 1970. Calificó en un discurso al mandatario electo como “neonazi”.

Felipe González defendió que Milei ha ido a unas elecciones y las ha ganado, contrario a lo que, según entiende, pasa en Venezuela.

“A los argentinos y a las argentinas les decimos: ustedes eligieron, pero no vamos a callar, porque es una tremenda amenaza la llegada de un extremista de derecha con un poyecto colonial”, dijo Maduro.

Felipe González defendió que Milei ha ido a unas elecciones y las ha ganado, contrario a lo que, según entiende, pasa en Venezuela.

“Es que a Milei lo han votado 55% de argentinos. Si usted se atreviera a preguntarle a los venezolanos quién sabe lo que le dirían, lo que es seguro que le dirían es que Maduro no”, dijo González entrevistado por Listín Diario.

El expresidente de España dijo que la democracia no garantiza el buen gobierno pero sí garantiza, si se preserva el derecho a un voto razonablemente igualitario, que se pueda echar al que no lo ha hecho bien. “Y es verdad que como a nadie le gusta que lo echen suelen mejorar sus prestaciones como gobernantes para que no los echen”, dijo.

“Pero Maduro, que se atreve a despotricar contra Milei, obviamente yo no habría votado por Milei pero eso es distinto. Han votado los argentinos, por tanto tiene legitimidad de origen, cosa que Maduro no tiene ni de origen ni de ejercicio. Ni lo ha votado la gente de verdad ni en el ejercicio justifica que sea un dictador”, dijo Felipe González en su entrevista con este diario.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, también se ha referido a la elección de Javier Milei en Argentina. Dijo que había ganado la extrema derecha y que eso era triste para América Latina. “El neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad”, dijo el mandatario.

El presidente dominicano Luis Abinader ha sido de los que ha felicitado al ultraliberal Javier Milei por su triunfo en las elecciones presidenciales de Argentina. Dijo que continuará la colaboración con ese país.

"En unos comicios presidenciales ejemplares, el pueblo argentino ha elegido a Javier Milei como su nuevo presidente, a quien felicitamos. También, reconocemos a Sergio Massa por su talante democrático", indicó.