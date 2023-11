Felipe González: Las reflexiones de 3 temas que dejan su conversación con el Listín

El expresidente español Felipe González ha compartido su visión sobre temas de importancia global como el cambio climático, el funcionamiento correcto de la democracia y el surgimiento de gobiernos dictatoriales en la región latinoamericana.

“Yo creo que la mala política va a terminar destruyendo las posibilidades de desarrollo económico de los países, la credibilidad no dura para siempre”, es una de las frases que deja la conversación de poco más de dos horas en Listín Diario.

Aquí hay una selección de algunos de los temas y frases tratados por González en su conversación dentro del Desayuno del Listín.

Democracia

La democracia está perdiendo espacio y el deterioro de la democracia no es el deterioro básico de los golpes militares. Es distinto, es una especie de erosión. Hay una crisis de gobernanza en la democracia representativa.

Hay un problema de inseguridad y no se lo quieren tomar en serio y la respuesta no es sacrificar la libertad que es la tentación Bukele, es comprender que si no hay seguridad uno no se siente libre: si no sabes si tus hijos, tus nietos, van a volver de su paseo o de su discoteca o van a ser asaltados y morir en la calle… ahí no hay libertad. La seguridad y la libertad son hermanas siamesas comparten la misma sangre.

Si no tiene seguridad no puede sentirte libre y si no tienes libertad no te sientes seguro, aunque te garanticen que la seguridad es la prioridad.

Porque el que prioriza sobre la libertad, la seguridad, es un arbitrario. Y ese arbitrario te lleva por delante cuando le convenga aunque no sea ninguna amenaza para la seguridad

Ahora, el continente de arriba abajo, y de este a oeste, tiene un problema.

En Europa empieza a notarse, los parámetros son distintos, pero tienen el mismo problema: el incremento de la criminalidad organizada, de las bandas. Cuánto tiempo ha tardado este proceso en destruir a Ecuador, que es un país relativamente estable, ha tardado tres cuartos de hora, que es terrible.

Así como diría (Winston) Churchill, la democracia es el peor sistema de gobierno si excluimos a todos los demás.

Por tanto no es que sea cómoda la democracia, y antes decía, cuando empezamos la reunión, que la democracia no garantiza el buen gobierno. Pero por lo menos garantiza que echamos al que no nos gusta, cuando pierde la posibilidad de echar al que no te gusta estás jodido.

Dictadores

(Daniel) Ortega representa a Somoza mejor que nadie. Mejor que nadie, o sea, es un sátrapa sin compasión.

Yo conocí a Bukele curiosamente cuando era candidato. Bukele viene del FMLN, él y su padre, o sea viene de los guerrilleros de izquierda. El padre además los protegía, hombre, un libanés, un tipo muy dispuesto y le salvó la vida a algunos de ellos y él tuvo una representación local dentro del FMLN.

Lo he podido ver en campaña electoral, que era candidato y lo recibí en Madrid, en mi casa y yo estuve hablando con él tres o cuatro horas. Es un tipo muy brillante. Una cabeza muy, muy, muy lúcida, muy brillante y se ha desviado hacia una dictadura basada en la llamada seguridad sin libertad.

Es que a Milei lo han votado 55 % de argentinos. Si usted se atreviera a preguntarle a los venezolanos quién sabe lo que le dirían, lo que es seguro que le dirían es que Maduro no. Por tanto, la democracia, de nuevo, conceptualmente, la democracia no garantiza el buen gobierno pero sí garantiza si se preserva el derecho a un voto razonablemente igualitario, garantiza al que podemos echar al que no nos gusta. Y es verdad que como a nadie le gusta que lo echen suelen mejorar sus prestaciones como gobernantes para que no los echen.

Pero Maduro, que se atreve a despotricar contra Milei, obviamente yo no habría votado por Milei ni en la peor de mis borracheras de aguardiente pero eso es distinto. Han votado los argentinos, por tanto tiene legitimidad de origen, cosa que Maduro no tiene ni de origen ni de ejercicio. Ni lo ha votado la gente de verdad ni en el ejercicio justifica que sea un dictador.

Haití

No solo es una frontera terrestre, es una sola frontera, es una sola isla rodeada de mar, entonces tú compartes territorio con un estado fallido, lleno de criminalidad y que no es capaz de gobernarse.

Y que han habido unas pocas intervenciones de esto que llamamos comunidad internacional para lo que valga, cuando uno piensa en qué hace la comunidad internacional piensa en que hace Norteamérica y que va hacer la Unión Europea.

El problema es que alguien piense, incluyendo las peleas internas que veo que existen en República Dominicana, que ese es un problema que lo puede resolver República Dominicana, es que es absurdo.

Ha estado interviniendo la comunidad internacional, hemos tenido tropas de todos los sitios, tropas entrenadas, han fracasado una, dos, tres, cuatro y cinco veces, cada vez han ido peor, cada vez ha sido más un estado fallido.

Todas las intervenciones de la comunidad internacional han sido descartadas de Haití, algunas por errores de la intervención y otras porque es muy difícil intervenir en un estado fallido, lleno de bandas criminales, donde te tienes que defender.

La labor de República Dominicana es ninguna, no puede hacer nada, pedir a República Dominicana que sea relevante en la solución de un problema que todas las naciones unidas no son capaces de resolver, es ridículo.

La mejor voluntad posible, es lo único que se le puede pedir o exigir. Hemos reconocido que es un problema internacional, sin resolver durante un montón de tiempo.

Solidaridad

No deberíamos olvidar que la naturaleza es más fuerte que el hombre, incluso tecnológicamente muy preparado.

Para colmo la naturaleza tiene más memoria que el ser humano y la naturaleza sabe que por ese arroyito, por allí pasaba, aunque lleve seco 200 años, por allí pasaba el agua, porque tiene más memoria que nosotros.

El dominicano tiene toda mi solidaridad con lo que ha pasado: con las muertes que ha habido, por las pérdidas materiales y por el sufrimiento.