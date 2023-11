Felipe González dice que Nayib Bukele se ha desviado a una dictadura de seguridad sin libertad

Felipe González, expresidente de España, dice que Nayib Bukele ha desviado su gobierno a una dictadura basada en la llamada seguridad sin libertad.

Dijo que en los próximos meses no pasará nada que turbe los intentos de reelección de Bukele en El Salvador, en vista de que tiene todo completamente amarrado.

Gonzalez dijo que al final va a presentarse a las elecciones y las ganará. “Es un tipo brillante y de pronto se le subió a la cabeza…”, reflexionó el exmandatario español.

“Conocí a Bukele, curiosamente, cuando era candidato, lo recibí en Madrid en mi casa por tres o cuatro horas, es un tipo muy brillante, con una cabeza muy, muy lucida y se ha desviado hacia una dictadura basada en la llamada seguridad, sin libertad”, dijo en conversación al Listín.

Felipe González argumentó su idea en que cada vez se conocen más casos donde dice “este es de una mara, o por lo menos se le parece mucho, tiene cara de ser de una mara o tiene un primo hermano que algún día estuvo en una mara: llévenselo para un campo de concentración y ahora no respeten la constitución, ahora está pidiendo licencia durante seis meses”.

Dijo que en Latinoamérica hay una crisis de gobernanza porque en realidad tampoco se están detectando los problemas. “El problema no es solo de pobreza, sino de desigualdad en la redistribución del ingreso…”, dijo.

“Y sobre todo hay un problema de inseguridad, que es muy grave y no se lo quieren tomar en serio y la respuesta no es sacrificar la libertad, que es la tentación Bukele, es comprender que si no hay seguridad uno no se siente libre”, insistió.

El expresidente dijo que la seguridad y la libertad son hermanas siamesas que comparten la misma sangre, que si no tienes seguridad no puedes sentirte libre y si no tienes libertad, no puedes sentirte seguro, aunque te garantice seguridad.

“El continente de arriba abajo y de este a oeste, tiene el mismo problema del aumento de la criminalidad organizada, de las bandas, cuantos tiempos ha tardado este proceso en destruir a Ecuador que es un país relativamente estable, tres cuartos de hora”, dijo.

"Porque el que prioriza sobre la libertad, la seguridad, es un arbitrario. Y ese arbitrario te lleva por delante cuando le convenga aunque no sea ninguna amenaza para la seguridad", dijo