Casi tres millones de dominicanos viven fuera de RD. ¿Dónde están?

Casi tres millones de dominicanos han echado raíces fuera de la isla. Aunque la mayoría vive en Estados Unidos y España, la diáspora dominicana está dispersa por el mundo, con una presencia importante en países de América y Europa.

El Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (Index) reportó que 2,874,124 dominicanos residen fuera del país, según el Informe del Registro Sociodemográfico de los Dominicanos en el Exterior 2024.

La cifra representa un incremento de 27,408 dominicanos respecto al informe del año anterior, equivalente a casi un 1% más.

El registro, actualizado hasta diciembre de 2024, incorpora datos de 119 demarcaciones —95 Estados soberanos y 24 territorios dependientes—, y amplía su cobertura con países como: Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Qatar.

La población dominicana en el exterior está compuesta mayoritariamente por mujeres, que suman 1,480,252 (53.5%), mientras que los hombres representan 1,284,882 (46.5%).

El segmento juvenil es el de mayor peso: el 37.2% tiene 25 años o menos. En contraste, los dominicanos de 55 años o más representan el 19.1% del total.

El continente americano concentra la mayor parte de la diáspora, con 2,580,924 dominicanos (89.9%). Europa alberga el 10% de esta población, equivalente a 288,515 personas.

Estados Unidos continúa como el principal destino, con 2,398,009 dominicanos. Le siguen España (201,162), Italia (29,791), Chile (22,836), Canadá (22,125), Países Bajos (17,979) y Venezuela (11,399).

Otros países con amplia presencia incluyen México (10,539), Panamá (8,785), Francia (8,699), Reino Unido (8,149), Argentina (7,817) y Alemania (6,580).

La lista de los primeros 20 se completa con Suiza (5,851), Costa Rica (4,905), Bélgica (3,520), Austria (3,310), Haití (2,377), Antigua y Barbuda (2,214) y Brasil (2,037).

En América del Norte también se registran dominicanos en territorios como Bermuda (132) y Groenlandia (1). En el Caribe y Centroamérica, Puerto Rico cuenta con 53,175 residentes de origen dominicano, seguido por Islas Vírgenes (5,442), Curazao (5,405) y Aruba (5,096).

En América del Sur, la Guayana Francesa suma 1,638.

Dentro de Estados Unidos, Nueva York continúa siendo el estado con mayor concentración de dominicanos, con 848,560.

Le siguen Nueva Jersey (380,143), Florida (312,604), Pensilvania (191,094), Massachusetts (183,910), Rhode Island (68,937), Connecticut (65,132), Texas (44,807), Carolina del Norte (39,464) y Georgia (34,806).

En España, la población dominicana se distribuye principalmente en Madrid (68,448) y Barcelona (40,353).

Otras provincias con presencia notable incluyen Islas Baleares (5,744), Asturias (5,107), La Coruña (4,383), Zaragoza (4,177), Navarra (3,958), Valencia (3,685), Las Palmas (3,390) y Tarragona (3,313).