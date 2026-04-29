Cámara de Cuentas remite 50 expedientes a la Pepca sobre posibles irregularidades

El pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) informó ayer que envió 50 expedientes a la Procuraduría Especializada Contra la Corrupción Administrativa (Pepca) sobre auditorías realizadas a instituciones gubernamentales en los últimos 12 meses, las cuales contienen posibles irregularidades.

La presidenta, Emma Polanco, explicó al realizar su primer acto de rendición de cuentas ante el Congreso Nacional que el órgano fiscalizador se encarga únicamente de tramitar hacia el Ministerio Público los casos donde identifican “indicios de corrupción”. Sin embargo, según indicó, no tienen que darle seguimiento a los procedimientos posteriores, razón por la cual desconocen si el PEPCA sometió algún expediente.

“Nuestra función es terminarlo y enviárselo al Ministerio Público. El Ministerio Público evalúa y es quien toma la decisión. Nosotros no somos sancionadores, lo único que hacemos es evaluar todas las pruebas: vemos que hay indicios, entonces lo enviamos al PEPCA”, afirmó al ser entrevistada por reporteros.

Polanco no especificó cuáles entidades gubernamentales u órganos del Estado están dentro de la lista de auditorías en las que observaron posibles irregularidades.

Por otro lado, anunció que a principios del mes venidero la CCRD estaría publicando los funcionarios que aún no han presentado su declaración jurada de bienes, incumpliendo los mandatos establecidos en la Ley 311-14.

Aumento de salarios

Emma Polanco se refirió por primera vez a la resolución que aprobó el pleno de ese órgano para aumentar en un 50% el salario de sus miembros.

De esta manera, Polanco iba a recibir una recompensa de alrededor de RD$600,000 mensuales; mientras que los demás integrantes del pleno alcanzarían aproximadamente los RD$500,000.

Sin embargo, el pasado 9 de abril, el pleno de la CCRD anuló la resolución ADM-2026-017, dejando sin efecto el incremento salarial para estar acorde con la política de austeridad del Gobierno.

A pesar de esto, Polanco aseguró al ser entrevistada por reporteros en el Congreso Nacional que la medida no tenía el objetivo de lograr un “aumento salarial”, sino de un incentivo “por el arduo trabajo” realizado en la actual gestión, la cual tiene en funciones alrededor de un año.

“No hemos hablado en ningún momento de salarios, hemos hablado de una motivación, un incentivo por el trabajo tan arduo que ha hecho la Cámara de Cuentas”, afirmó.

Según detalló Polanco, los cinco integrantes del pleno de la CCRD entendían que merecían el “incentivo” por la eficiencia en sus labores, en comparación con la directiva pasada encabezada por el expresidente Janel Ramírez.

“Trabajamos 90 auditorías; la gestión pasada trabajó en un año solo dos auditorías. Hemos trabajado las declaraciones juradas; en Santiago de los Caballeros tenemos 10 auditorías a las que hay que estar dándoles seguimiento permanente. Entonces, nada, entendíamos…”, dijo.

No obstante, Polanco indicó que “eso ya ha quedado en el pasado”.

“Pero eso ya ha quedado en el pasado. Nuestro compromiso es trabajar y dar resultados al país”, aseveró.

Esta posición surge del impacto causado por la noticia en la sociedad y la solicitud realizada por el presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, quien le advirtió que esa medida era inconstitucional.

Piden más presupuesto

Polanco reveló que la entidad está registrando un déficit de personal, ya que en el país existen 1,440 entes auditables y en la actualidad solo disponen de 300 inspectores. Es por esta razón que, de acuerdo con sus declaraciones, necesitan contratar 200 auditores, los cuales tendrían un costo anual de manera individual de aproximadamente dos millones de pesos.

“Tenemos 300 auditores y necesitamos 200 más porque tenemos 1,440 entes auditables en el país y cada auditoría se lleva entre 8 o 9, dependiendo de la auditoría que se va a realizar. Cada auditor necesita para adoptarlo de todas las herramientas tecnológicas que son virtuales: licencias, laptops buenos… anualmente casi dos millones por cada auditor”, dijo.

Al acto le acompañó el vicepresidente, Francisco Tamárez Florentino, junto a los miembros Francisco Franco, Ramón Méndez Acosta y Griselda Gómez Santana.