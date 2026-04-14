La oposición rechaza presidente del TC plantee reforma constitucional

El pasado viernes, el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Napoleón Estevez, planteó que una posible reforma a la Carta Magna podría resolver una problemática que afecta el funcionamiento del órgano.

Estevez considera que en una transformación a la norma suprema debería revisarse cómo garantizar una suplencia para los magistrados, cuando no puedan cumplir con el quórum de nueve jueces para decidir sobre un expediente.

El presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, expresó ayer que prefiere esperar a la realización de un estudio para evaluar el caso, antes de indicar su posición, tras ser entrevistado por reporteros del Listín Diario.

No obstante, algunos representantes de las principales organizaciones políticas opositoras coincidieron en que no se requiere una modificación constitucional para solucionar ese tema.

El secretario de Asuntos Jurídicos del PLD, José Dantés, expresó que, en caso de registrar una ausencia temporal, “simplemente” el pleno del TC debe esperar a completar la asistencia requerida para votar sobre algún caso.

“Pero llevar a cabo una reforma constitucional para incluir en el texto un régimen de suplencia, la verdad es que no tiene mucho sentido”, dijo al ser consultado.

El miembro del Comité Político del PLD declaró que la Constitución establece un marco general en sus artículos, “pero no puede entrar a particularidades”.

“Por ejemplo, el Congreso Nacional: Si no hay quórum, no hay sesión, punto. Eso no tiene ningún sentido”, manifestó.

Dantés considera que el Consejo Nacional de la Magistratura, dirigido por el presidente Luis Abinader, falló si existen situaciones en las cuales cuatro de los 13 jueces del TC deben inhibirse.

“Porque no tomó en cuenta los antecedentes y las vinculaciones que esos jueces hayan tenido con ciertos sectores… La Constitución no hay que tocarla para eso ”, precisó.

El diputado de la Fuerza del Pueblo (FP), Tobias Crespo, es uno de los integrantes del CNM, órgano encargado de seleccionar los jueces de las altas cortes del país.

Para Crespo, depende del liderazgo que tenga el presidente del TC lograr el cumplimiento de la asistencia mínima durante las audiencias.

“El hecho de que haya jueces que no puedan participar… el hecho de no implica que”, dijo al conversar con periodistas de este medio.

Recordó que la intención del Poder Legislativo al crear el TC en 2010 consistía en garantizar una “mayoría calificada para las decisiones”, ya que garantizaría la unidad de los criterios, la jurisprudencia y la doctrina.

Mientras tanto, sugirió al pleno del TC establecer en su reglamento un procedimiento “para que esas ausencias puedan ser subsanadas con un mecanismo de sanción disciplinaria”.

“Modificar la constitución porque algunos expedientes no puedan tener el quórum, sería primera vez que lo escucho…”, resaltó.

Asimismo, el diputado único del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ramón Raposo, recomendó buscar “un mecanismo interno que permita el cumplimiento de sus deberes en el interés de dar respuesta a los recursos que somete la ciudadanía”.

“Entendemos que este es un ente que juega un rol fundamental para el equilibrio democrático y la institucionalidad del país y, por ende, cada uno de los entes que forma parte del mismo debe entender el compromiso que tienen”, dijo Raposo a Listín Diario.

¿Qué dijo el presidente del TC?

El pasado viernes, el magistrado constitucionalista Napoleón Estevez participó en la Conferencia del Poder Judicial 2026 celebrada en la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este (SDE).

Fue en ese espacio donde, al ser consultado mientras participaba como exponente, Estévez expresó que su intención con esas declaraciones es provocar al Constituyente para “ver cómo poder resolver el problema que tiene el Tribunal Constitucional con el tema del quórum, que a veces no tenemos quórum para tomar decisiones”.

“A veces, las decisiones no salen, no porque las decisiones se guarden, sino porque no hay votos para que el expediente salga”, reiteró.