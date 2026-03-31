MP y familiares de víctima tienen 20 días para apelar "no ha lugar" a Jean Andrés Pumarol

A partir de este 31 de marzo, el Ministerio Público y la parte querellante disponen de un plazo de 20 días hábiles para interponer un recurso de apelación contra la decisión que dictó auto de "no ha lugar" en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, acusado de un violento ataque ocurrido en el ensanche Naco.

La notificación de la decisión fue realizada por el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tanto al órgano persecutor como al abogado Miguel Valerio, quien representa a los familiares de la señora Ivonne Handal Abugabir, de 70 años, quien perdió la vida en el incidente.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 309 del Código Procesal Penal, las partes cuentan con este periodo para recurrir la decisión si consideran que existen fundamentos legales para ello.

El recurso se deposita ante la secretaría del tribunal y el expediente se envía a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, para que designe una de las salas de la Corte para conocer los recursos y decidir si ratifica o revoca la medida.

De acuerdo con el artículo 432 del Código Procesal Penal, el recurso de apelación es admisible contra la sentencia de absolución o condena y aquellas decisiones que ponen fin al proceso en la fase de juicio.

Mientras que el artículo 434 del referido código, establece la formalización de la presentación de la apelación, señalando que la misma se formaliza con la presentación de un escrito motivado en la secretaría del juez o tribunal que dictó la sentencia, en el término de veinte días a partir de su notificación.

El pasado 17 de marzo, el magistrado Peguero dictó el auto de no ha lugar tras considerar que Pumarol Fernández no se encuentra en condiciones de salud mental aptas para enfrentar un juicio de fondo por los hechos que se le imputan.

Antecedentes del caso

La tragedia se remonta a julio de 2025, cuando el imputado protagonizó un ataque con arma blanca en el Ensanche Naco.

En el suceso resultaron heridos: Guillermo Pumarol (padre del agresor), la cuidadora Teresa Fabián Heredia, y los vecinos Francisco Tezano, Griselda Ozuna y Victoria Heredia.