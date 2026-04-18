Burocracia para los indocumentados en España

La regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno español alimenta el optimismo de más de medio millón de inmigrantes indocumentados, ahora volcados en una carrera contra la burocracia y la frustración para reunir los documentos.

"Todo son pegas", lamenta la peruana Madeleine Castillo en referencia a los inconvenientes para hacer el trámite, en las puertas del consulado de su país en Madrid, que, como ocurre, sobre todo, con las legaciones latinoamericanas y norafricanas de grandes ciudades españolas, vive una afluencia extraordinaria.

"Nos dicen que todo es gratis pero hay trámites que sin abogados son difíciles de lograr", ahonda esta mujer de 28 años, madre de tres hijas pequeñas, que está intentando obtener "el registro consular que demuestra que soy peruana".

En contraste, Carolina, una colombiana de 30 años que no quiere dar su apellido, sale sonriente de una oficina del gobierno regional de Madrid porque ha obtenido el historial de su abono de transporte público, en el que figuran todas las renovaciones.

Se trata de una de las vías preferidas de los inmigrantes para acreditar que llevan más de cinco meses continuados de residencia en España, una exigencia de la regularización.

- La tarjeta del supermercado -

Carolina explica que algunos van a intentar acreditarlo con "la tarjeta de fidelidad del supermercado o el historial de las remesas", pero también vale la prueba de una consulta médica en la sanidad pública, que en España también atiende a personas sin regularizar.

Esta colombiana lleva un año y medio en España, y la normalización sería "un antes y un después en mi vida".

Normalmente hubiera tenido que esperar dos años a solicitar el permiso de residencia legal por la vía que se conoce como la "del arraigo", la más utilizada en un país que no es severo expulsando emigrantes.

"Pero en cuanto se empezó a hablar de esta vía extraordinaria, en enero, mi abogada me instó a ir reuniendo la documentación", añade.

Además, los interesados deben probar que carecen de antecedentes penales en España y en los países de residencia anteriores, y "no suponer una amenaza para el orden público".

Según el perfil del solicitante, se le podría exigir también acreditar trabajo previo, unidad familiar o una situación de vulnerabilidad.

Alejandra, una bogotana de 38 años que llegó a España en 2022, sale del consulado de su país en Madrid blandiendo un pasaporte colombiano nuevo, el último documento que necesitaba, pero la alegría no es completa.

"Tengo todos mis papeles porque soy solicitante de asilo, pero mi esposo no lo es y le falta el certificado de vulnerabilidad", explica.

"No consigue trabajo por no tener papeles, y no logra ese certificado, está siendo difícil" para él, narra.

Para sortear la imposibilidad de trabajar, los inmigrantes irregulares menos desafortunados consiguen a veces unos "precontratos", sujetos a la obtención del permiso de residencia, con los que los empleadores españoles se protegen legalmente, y los inmigrantes pueden dar los primeros pasos hacia la normalidad.

- Con mucho "cariño" -

El plazo para presentar las solicitudes de regularización está abierto y finalizará el 30 de junio. La administración se da 15 días para informar si el expediente se admitió a trámite.

Ante una operación de este calibre, el Gobierno asegura haber preparado "un plan operativo con muchísimo trabajo y cariño que esté a la altura", dijo la ministra de Migraciones, Elma Saiz.

Así, se habilitó una red de unas 450 oficinas de la Seguridad Social, Correos y Extranjería, con horarios reforzados, y se incorporó a más de 550 profesionales extra dedicados exclusivamente a la tramitación.

Guillermo Valderrábano, fundador y director de ExtranjeríaClara.com, un bufete que ayuda con los trámites, asiste expectante a la respuesta de la administración.

"Venimos de un sistema que ya es lento en tramitación ordinaria", recuerda a la AFP Valderrábano, cuyo bufete está recibiendo estos días "400 llamadas cada día" de interesados.

"El movimiento se demostrará andando. La clave no es solo el volumen, sino cómo se interpreta la documentación y cómo se gestiona en cada oficina. Ahí es donde históricamente han aparecido los cuellos de botella", añadió.

"Se han puesto recursos adicionales para recoger información, ahora el reto es procesarla al ritmo prometido", sentenció.